Rzeszów

Stratę oszacowano na 11 milionów. Prokuratura stawia zarzuty

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Rzeszów
Źródło: Google Earth
Prokuratura postawiła zarzuty dyrektorowi departamentu w podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim i przedstawicielom firmy, z którą władze regionu współpracowały przy budowie sieci szerokopasmowej. Urząd - według śledczych - stracił ponad 11 milionów złotych.

O przedstawieniu trzem osobom zarzutów w związku z realizacją projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" poinformowała Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.

Projekt był realizowany dekadę temu - zakończył się w 2015 roku i kosztował łącznie ponad 322 miliony złotych. 222 miliony pochodziły z kasy unijnej. Z pozostałych 100 milionów ponad 26 mln zostało sfinansowane z dotacji celowej, a blisko 73 miliony złotych stanowił wkład własny województwa.

"Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" była projektem jednoczącym sieci budowane w ramach regionu warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Podobne inwestycje toczyły się w całej Polsce, oplatając kraj siatką przewodów dostarczających szybki dostęp do Internetu. Projekty realizowały samorządy i przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Źródło: UMWP

Wyrządzenie szkody wielkich rozmiarów, nadużycie, wyłudzenie. To nie wszystko

Jak przekazała rzeczniczka rzeszowskiej prokuratury, prokurator Dorota Sokołowska-Mach, podejrzani o szereg przestępstw w związku z inwestycją są Sławomir C., dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, a także dwaj przedstawiciele inżyniera kontraktu: pełniący obowiązki kierownika projektu Jacek L. i specjalista ds. urządzeń telekomunikacyjnych Przemysław M.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty między innymi wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym wielkich rozmiarów, nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, poświadczenia nieprawdy i wyłudzenia dotacji po przedłożeniu poświadczających nieprawdę dokumentów. Wszystkim podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo objęło okres od 2013 do 2015 roku.

Jak wyjaśniła w komunikacie rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, według ustaleń śledczych między innymi nie przeprowadzono w terminie - do końca 2015 roku - testów sieci koniecznych do stwierdzenia, czy dostarczone urządzenia są zgodne z zamówieniem i czy cała sieć została poprawnie skonfigurowana. Efekt? W konstrukcji wykorzystano routery, "których parametry nie odpowiadały wymaganiom określonym przy udzielaniu zamówienia publicznego".

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Źródło: UMWP

Nieprawidłowości było więcej. Prokuratura wylicza: "do 31 grudnia 2015 roku nie uzyskano wszystkich wymaganych zezwoleń uprawniających do korzystania z nieruchomości oraz wybudowanej sieci, nie przeprowadzono wszystkich wymaganych badań kontrolno-odbiorczych odcinków sieci, a na niektórych odcinkach roboty budowlane wykonywano jeszcze w grudniu 2015 r.".

Odebrali bez zastrzeżeń i poszli po pieniądze

To wszystko nie przeszkodziło podejrzanym, którzy dokonali odbioru sieci bez zastrzeżeń. Według prokuratury poświadczyli oni nieprawdę w protokole odbioru, informując, że wszystkie zlecone prace zostały wykonane do 30 września, a także że dokonano "dokładnej kontroli i sprawdzenia działania wszelkich urządzeń i instalacji, ustalając ostatecznie, że przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z wymaganiami, a tym samym jest kompletny, zgodny z umową i gotowy do użytkowania, a w tym że roboty zostały wykonane zgodnie z projektem oraz że inwestycja nie posiada żadnych wad i usterek".

Poświadczający nieprawdę protokół trafił następnie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z wnioskiem o końcową płatność dofinansowania projektu ze środków publicznych. Dokumenty złożył w PARP Sławomir C. - dyrektor departamentu w Urzędzie Marszałkowskim.

"W związku z dokonaniem odbioru końcowego sieci bez zastrzeżeń partnerowi prywatnemu (wykonawcy sieci) wypłacono umówione wynagrodzenie w całości, wyrządzając w ten sposób Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego szkodę majątkową w wielkich rozmiarach" - przekonują śledczy z rzeszowskiej Prokuratury Regionalnej.

Chodzi o 11 milionów 180 tysięcy złotych. Kwota ta ma odpowiadać obniżeniu wartości sieci, co wynika z wykorzystania innych routerów niż te określone w zamówieniu publicznym.

Prokuratura zastosowała wobec wszystkich podejrzanych dozór policji. Mężczyźni nie mogą się ze sobą kontaktować.

"Śledztwo znajduje się w końcowej fazie, jego ukończenie najprawdopodobniej możliwe będzie w pierwszym kwartale 2026 roku" - poinformowała prokurator Dorota Sokołowska-Mach.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: UMWP

Podkarpacie Samorząd Rzeszów województwo podkarpackie Prokuratura Prokuratura Regionalna
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica