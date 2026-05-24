Rzeszów W ruch poszedł obuch siekiery. Odpowiedzą za usiłowanie zabójstwa

Razem chce walczyć z alkoholizmem na trzy sposoby. Ich pomysły nie mają szerokiego poparcia Źródło wideo: Katarzyna Czupryńska-Chabros | Fakty po południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło 17 maja 2026 roku w budynku przy ulicy Budziwojskiej w Rzeszowie. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, mężczyźni wspólnie spożywali alkohol. W pewnym momencie doszło między nimi do kłótni, podczas której podejrzani mieli bić pokrzywdzonego pięściami, nogami oraz obuchem siekiery, zadając ciosy w głowę, klatkę piersiową i ręce.

57-latek odniósł poważne obrażenia - złamania kości twarzoczaszki i żebra, masywną odmę opłucnową oraz liczne rany i krwiaki. Trafił do szpitala, gdzie wciąż przebywa.

Na miejscu zdarzenia policjanci zabezpieczyli ślady, w tym siekierę, która mogła posłużyć jako narzędzie ataku. Andrzej K. i Piotr P. zostali zatrzymani tego samego dnia. Podczas przesłuchania nie przyznali się do winy, a ich wyjaśnienia są obecnie weryfikowane.

Tymczasowo aresztowani

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, na wniosek prokuratora, zastosował wobec obu podejrzanych tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Śledztwo jest w toku - prowadzone są dalsze czynności procesowe, w tym z udziałem biegłych z zakresu genetyki, biologii i daktyloskopii.

Za usiłowanie zabójstwa w zbiegu ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi kara do dożywotniego pozbawienia wolności.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo