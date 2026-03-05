Logo strona główna
Rzeszów

"Wielki Mistrz" chce wyjść z więzienia

Marek K.
Rzeszów
Źródło: Google Earth
Marek K., znany jako "Wielki Mistrz" - były szef grupy przestępczej działającej na Podkarpaciu - chce wyjść na wolność. Złożył wniosek o warunkowe zwolnienie z więzienia. To w jego dyskotece po raz ostatni widziano 16-letniego Michała Karasia, który zniknął bez śladu w sierpniu 2000 roku.

- Potwierdzam, że taki wniosek wpłynął do sądu - powiedział w rozmowie z tvn24.pl sędzia Tomasz Mucha, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Jak dodał, sąd dopuścił dowód z opinii psychologicznej, która wpłynęła do sądu w środę, 4 marca. - Teraz wyznaczone zostanie posiedzenie w sprawie rozpoznania wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary - przekazał sędzia Mucha. Jeśli sąd pozytywnie zaopiniuje wniosek, Marek K. będzie mógł opuścić zakład karny. Zgodnie z wyrokiem powinien pozostać w zakładzie karnym do 2028 roku.

Były boss gangu szybciej wyjdzie z więzienia. To w jego dyskotece ostatni raz widziany był 16-letni Michał
Były boss gangu szybciej wyjdzie z więzienia. To w jego dyskotece ostatni raz widziany był 16-letni Michał

Sąd obniżył Markowi K. wyrok

W 2024 roku Sąd Apelacyjny w Rzeszowie obniżył Markowi K. karę łączną z 13 do 12 lat więzienia.

Jak informowała nas wówczas sędzia Ewa Preneta‑Ambicka, rzeczniczka Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, o obniżeniu Markowi K. łącznej kary więzienia zdecydowała m.in. aktualna opinia z Zakładu Karnego w Rzeszowie, która jest "bardzo pozytywna". Wynika z niej, że skazany "podejmuje starania, by właściwie kształtować swoją postawę i pracować", ma plany na przyszłość, możliwości pracy i miejsce zamieszkania po odbyciu kary.

Marek K. od kilku lat przebywa w zakładzie karnym na oddziale półotwartym. Pracuje w systemie półwolnościowym.

Marek K. chce wcześniej wyjść z więzienia
Źródło: Beata Olejarka / Agencja SE / East News

Kierowanie grupą przestępczą, rozboje i oszustwo

Marek K., pseudonim "Wielki Mistrz", został oskarżony o kierowanie wraz z M. D. od 12 marca 2002 roku do 7 czerwca 2002 roku zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, działającą m.in. w Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Kielcach, Gościeradowie i we Lwowie. Według śledczych, celem grupy było popełnianie przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu.

K. usłyszał także zarzut oszustwa - miał wprowadzić w błąd Europejski Fundusz Leasingowy, by wyłudzić samochód wart ponad 134 tys. zł, a następnie sprzedać go na Ukrainie.

Kolejne zarzuty dotyczyły rozbojów z użyciem broni palnej: 24 kwietnia 2002 roku w Gościeradowie i 7 czerwca 2002 roku w Stalowej Woli, podczas których sprawcy ukradli łącznie ponad 150 tys. zł.

Za te przestępstwa Marek K. w grudniu 2017 roku został skazany przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu na 14 lat więzienia. Po apelacji Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w maju 2018 roku uniewinnił K. od jednego z zarzutów i obniżył karę do 11 lat. Sąd Najwyższy uchylił jednak część wyroku i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. W 2020 roku sąd apelacyjny utrzymał wyrok z 2017 roku, a rok później Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu orzekł karę łączną 13 lat pozbawienia wolności. Po kolejnych odwołaniach w grudniu 2023 roku sąd apelacyjny ostatecznie skrócił karę do 12 lat więzienia.

Był właścicielem dyskoteki, w której przed zniknięciem bawił się Michał Karaś

Marek K. w 2000 roku był właścicielem dyskoteki Babylon, w której przed zniknięciem bawił się Michał Karaś. Historię zaginięcia 16-latka z Bielińca na Podkarpaciu szeroko opisaliśmy we wrześniu 2023 roku.

Zatańczył z tajemniczą blondynką i przepadł. "Ona jest kluczem do rozwiązania tej zagadki"

Zatańczył z tajemniczą blondynką i przepadł. "Ona jest kluczem do rozwiązania tej zagadki"

Martyna Sokołowska
Tutaj bawił się Michał, zanim zniknął. Śledczy po 24 latach weszli do budynku byłej dyskoteki

Tutaj bawił się Michał, zanim zniknął. Śledczy po 24 latach weszli do budynku byłej dyskoteki

19 sierpnia 2000 roku Michał pojechał z kolegami do Babylonu i to tam widziany był po raz ostatni. W 2002 roku, czyli dwa lata po zaginięciu Michała, Marek K. wyjechał z kraju.

Wrócił do kraju i "niedługo potem zrodziła się grupa przestępcza"

Marek K. urodził się w Stalowej Woli. Jako młody mężczyzna wyjechał do Legii Cudzoziemskiej. Do kraju wrócił przed 2000 rokiem i - jak relacjonował podkarpackiemu "Echu Dnia" prokurator Adam Cierpiatka, wówczas z prokuratury w Tarnobrzegu, "niedługo potem zrodziła się grupa przestępcza, w której Marek K. pełnił bardzo istotną rolę przywódczą". Jak ustalili śledczy, K. werbował do niej m.in. znajomych z siłowni, którzy pracowali także na ochronie w jego dyskotece. Dyskoteka Babylon, według ustaleń śledczych, miała być też jednym z miejsc spotkań kierownictwa owej grupy.

Policjanci z Niska, którzy prowadzili poszukiwania Michała Karasia, dopytywani przez nas o to, czy kiedykolwiek w kontekście zaginięcia 16-latka badali wątek działalności przestępczej Marka K., odpowiedzieli: "Właściciel dyskoteki Marek K. nie był wiązany ze sprawą, z uwagi na fakt, że prokuratura zarzucała mu kierowanie grupą przestępczą przez cztery miesiące w roku 2002, z uwagi na to, policja nie miała wiedzy, że wyżej wymieniony mężczyzna mógł być zamieszany w działalność przestępczą w roku 2000".

Informowali też, że Marek K. w sprawie zaginięcia Michała został przesłuchany, a jego zeznania "poddane analizie i zweryfikowane".

Śledztwo w sprawie zabójstwa Michała Karasia prowadzi Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu. Jedną z ostatnich czynności - jak zapowiadają śledczy, będzie przesłuchanie Marka K.

Zatańczył z tajemniczą blondynką i przepadł. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaginięcia sprzed 23 lat

Zatańczył z tajemniczą blondynką i przepadł. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaginięcia sprzed 23 lat

16-letni Michał zaginął po dyskotece. Śledczy przeszukają budynek i przesłuchają byłego właściciela

16-letni Michał zaginął po dyskotece. Śledczy przeszukają budynek i przesłuchają byłego właściciela

TVN24 HD
TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Martyna Sokołowska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Beata Olejarka / Agencja SE / East News

