"Wielki Mistrz" chce wyjść z więzienia

- Potwierdzam, że taki wniosek wpłynął do sądu - powiedział w rozmowie z tvn24.pl sędzia Tomasz Mucha, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Jak dodał, sąd dopuścił dowód z opinii psychologicznej, która wpłynęła do sądu w środę, 4 marca. - Teraz wyznaczone zostanie posiedzenie w sprawie rozpoznania wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary - przekazał sędzia Mucha. Jeśli sąd pozytywnie zaopiniuje wniosek, Marek K. będzie mógł opuścić zakład karny. Zgodnie z wyrokiem powinien pozostać w zakładzie karnym do 2028 roku.

Sąd obniżył Markowi K. wyrok

W 2024 roku Sąd Apelacyjny w Rzeszowie obniżył Markowi K. karę łączną z 13 do 12 lat więzienia.

Jak informowała nas wówczas sędzia Ewa Preneta‑Ambicka, rzeczniczka Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, o obniżeniu Markowi K. łącznej kary więzienia zdecydowała m.in. aktualna opinia z Zakładu Karnego w Rzeszowie, która jest "bardzo pozytywna". Wynika z niej, że skazany "podejmuje starania, by właściwie kształtować swoją postawę i pracować", ma plany na przyszłość, możliwości pracy i miejsce zamieszkania po odbyciu kary.

Marek K. od kilku lat przebywa w zakładzie karnym na oddziale półotwartym. Pracuje w systemie półwolnościowym.

Marek K. chce wcześniej wyjść z więzienia Źródło: Beata Olejarka / Agencja SE / East News

Kierowanie grupą przestępczą, rozboje i oszustwo

Marek K., pseudonim "Wielki Mistrz", został oskarżony o kierowanie wraz z M. D. od 12 marca 2002 roku do 7 czerwca 2002 roku zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, działającą m.in. w Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Kielcach, Gościeradowie i we Lwowie. Według śledczych, celem grupy było popełnianie przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu.

K. usłyszał także zarzut oszustwa - miał wprowadzić w błąd Europejski Fundusz Leasingowy, by wyłudzić samochód wart ponad 134 tys. zł, a następnie sprzedać go na Ukrainie.

Kolejne zarzuty dotyczyły rozbojów z użyciem broni palnej: 24 kwietnia 2002 roku w Gościeradowie i 7 czerwca 2002 roku w Stalowej Woli, podczas których sprawcy ukradli łącznie ponad 150 tys. zł.

Za te przestępstwa Marek K. w grudniu 2017 roku został skazany przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu na 14 lat więzienia. Po apelacji Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w maju 2018 roku uniewinnił K. od jednego z zarzutów i obniżył karę do 11 lat. Sąd Najwyższy uchylił jednak część wyroku i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. W 2020 roku sąd apelacyjny utrzymał wyrok z 2017 roku, a rok później Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu orzekł karę łączną 13 lat pozbawienia wolności. Po kolejnych odwołaniach w grudniu 2023 roku sąd apelacyjny ostatecznie skrócił karę do 12 lat więzienia.

Był właścicielem dyskoteki, w której przed zniknięciem bawił się Michał Karaś

Marek K. w 2000 roku był właścicielem dyskoteki Babylon, w której przed zniknięciem bawił się Michał Karaś. Historię zaginięcia 16-latka z Bielińca na Podkarpaciu szeroko opisaliśmy we wrześniu 2023 roku.

19 sierpnia 2000 roku Michał pojechał z kolegami do Babylonu i to tam widziany był po raz ostatni. W 2002 roku, czyli dwa lata po zaginięciu Michała, Marek K. wyjechał z kraju.

Wrócił do kraju i "niedługo potem zrodziła się grupa przestępcza"

Marek K. urodził się w Stalowej Woli. Jako młody mężczyzna wyjechał do Legii Cudzoziemskiej. Do kraju wrócił przed 2000 rokiem i - jak relacjonował podkarpackiemu "Echu Dnia" prokurator Adam Cierpiatka, wówczas z prokuratury w Tarnobrzegu, "niedługo potem zrodziła się grupa przestępcza, w której Marek K. pełnił bardzo istotną rolę przywódczą". Jak ustalili śledczy, K. werbował do niej m.in. znajomych z siłowni, którzy pracowali także na ochronie w jego dyskotece. Dyskoteka Babylon, według ustaleń śledczych, miała być też jednym z miejsc spotkań kierownictwa owej grupy.

Policjanci z Niska, którzy prowadzili poszukiwania Michała Karasia, dopytywani przez nas o to, czy kiedykolwiek w kontekście zaginięcia 16-latka badali wątek działalności przestępczej Marka K., odpowiedzieli: "Właściciel dyskoteki Marek K. nie był wiązany ze sprawą, z uwagi na fakt, że prokuratura zarzucała mu kierowanie grupą przestępczą przez cztery miesiące w roku 2002, z uwagi na to, policja nie miała wiedzy, że wyżej wymieniony mężczyzna mógł być zamieszany w działalność przestępczą w roku 2000".

Informowali też, że Marek K. w sprawie zaginięcia Michała został przesłuchany, a jego zeznania "poddane analizie i zweryfikowane".

Śledztwo w sprawie zabójstwa Michała Karasia prowadzi Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu. Jedną z ostatnich czynności - jak zapowiadają śledczy, będzie przesłuchanie Marka K.