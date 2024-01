Brutalna zbrodnia w Wigilię. Bili pięściami w twarz, butelką w głowę. Sylwia nie przeżyła

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów. Jak poinformował w środę prokurator Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, której podlega prokuratura rejonowa, podejrzani to: 45-letni Bogdan K. bez stałego miejsca zameldowania i 41-letni Łukasz K. czasowo zameldowany w Rzeszowie. Natomiast 43-letnia Sylwia K. to mieszkanka gminy Niebylec.

Bili pięściami w twarz, butelką w głowę

"Jak to często w takich sytuacjach bywa, w pewnym momencie doszło między nimi do kłótni. Wtedy podejrzani zaczęli uderzać kobietę z dużą siłą otwartą dłonią, pięściami w twarz, głowę. I co najmniej raz uderzyli ją butelką w głowę. W wyniku tych ciosów Sylwia K. doznała obrażeń, które w konsekwencji doprowadziły do jej zgonu" - poinformował prokurator Ciechanowski.