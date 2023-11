Zaatakowana 12-latka wybudzona ze śpiączki. Skarży się "na gorsze widzenie w jednym oku"

12-letnia dziewczynka, która w poniedziałek po południu w Rzeszowie została zaatakowana ostrym narzędziem przez nieznanego mężczyznę, została wybudzona ze śpiączki farmakologicznej - dowiedziała się w środę PAP. Jej stan jest dobry. Dziecko jest kontaktowe i wkrótce zostanie przewiezione do Kliniki Chirurgii Dziecięcej. We wtorek wieczorem policja poinformowała, że zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek ze sprawą. Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku usiłowania zabójstwa.

Młody mężczyzna, który może mieć związek z poniedziałkowym atakiem na 12-latkę w Rzeszowie, został zatrzymany we wtorek. Policja nie udziela szczegółowych informacji w tej sprawie. Jak nieoficjalnie dowiedział się portal tvn24.pl, zatrzymany to 16-latek, który miał przyznać się do napaści i posiadał przy sobie nóż, którym zaatakował.