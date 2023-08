ABW bada przyczyny zakażeń legionellą na Podkarpaciu. Zbigniew Ziobro o działaniach prokuratury w tej sprawie

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza przyczyny zakażeń legionellą w Rzeszowie - poinformował w piątek zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Zaznaczył, że to rutynowe czynności, które mają wykluczyć ewentualną celową działalność. - Musimy też brać pod uwagę, że zadaniem prokuratury jest ustalić, czy nie doszło do jakichś zaniedbań - zaznaczył na konferencji prasowej minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

- Widzimy też, że Rosja próbuje przy tej okazji siać pewną panikę i obserwuje, co się dzieje. To też jest pewien czynnik, który powoduje, że musimy pewne scenariusze wykluczyć - powiedział Żaryn.

Głos w tej sprawie zabrał też minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Szef resortu podkreślił, że rozmawiał w piątek na temat działań prokuratury, jakie mają być podejmowane w związku z "tą dość niepokojącą sytuacją", jednak z racji charakteru tych rozmów nie może on w tym momencie przedstawić ich szerszej opinii publicznej. - Organy państwa są zobowiązane do tego, aby sprawę wyjaśniać. Mamy do czynienia z problemem, który dotyka niestety ludzkiego zdrowia i życia, w związku z tym niezależnie od tego, jak sprawę będziemy oceniać, musimy też brać pod uwagę, że zadaniem prokuratury jest ustalić, czy nie doszło do jakichś zaniedbań - mówił Ziobro na konferencji prasowej.