Odblokowana hulajnoga, za duża prędkość. 16-latkiem zajmie się sąd rodzinny
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie zauważyli nastolatka jadącego hulajnogą elektryczną al. Piłsudskiego z prędkością 52 kilometrów na godzinę. Zatrzymali go na ul. Krakowskiej.
Jak się okazało, 16-letni mieszkaniec Rzeszowa korzystał z hulajnogi, której zdjęto blokadę prędkości - pojazd mógł rozpędzić się nawet do 79 km/h. Dodatkowo nastolatek poruszał się ulicą, po której nie wolno jeździć hulajnogą elektryczną.
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Sprawą zajmie się sąd rodzinny
Podczas kontroli okazało się też, że chłopak nie miał przy sobie karty rowerowej, wymaganej w jego wieku do kierowania takim pojazdem. Policjanci sporządzili dokumentację, która trafi do sądu rodzinnego.
Źródło: tvn24.pl