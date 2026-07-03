Rzeszów Odblokowana hulajnoga, za duża prędkość. 16-latkiem zajmie się sąd rodzinny

16-latek na hulajnodze jechał 52 km/h ulicą, po której nie powinien się poruszać Źródło wideo: KMP Rzeszów Źródło zdj. gł.: KMP Rzeszów

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Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie zauważyli nastolatka jadącego hulajnogą elektryczną al. Piłsudskiego z prędkością 52 kilometrów na godzinę. Zatrzymali go na ul. Krakowskiej.

Sprawą 16-latka zajmie się sąd rodzinny Źródło zdjęcia: KMP Rzeszów

Jak się okazało, 16-letni mieszkaniec Rzeszowa korzystał z hulajnogi, której zdjęto blokadę prędkości - pojazd mógł rozpędzić się nawet do 79 km/h. Dodatkowo nastolatek poruszał się ulicą, po której nie wolno jeździć hulajnogą elektryczną.

Sprawą zajmie się sąd rodzinny

Podczas kontroli okazało się też, że chłopak nie miał przy sobie karty rowerowej, wymaganej w jego wieku do kierowania takim pojazdem. Policjanci sporządzili dokumentację, która trafi do sądu rodzinnego.

Od 3 czerwca obowiązuje obowiązek używania kasków przez młodych rowerzystów i kierujących e-hulajnogami Źródło: TVN24