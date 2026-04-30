Rzeszów 127 transakcji, ponad milion złotych. Pieniądze trafiały na konto matki pracownicy banku

48-letnią pracownicę jednego z banków zatrzymali policjanci wydziału do walki z przestępczością ekonomiczną komendy wojewódzkiej w Rzeszowie. Według ustaleń śledczych, po uprzednim przejęciu narzędzi do autoryzacji przelewów klientów, dokonała szeregu nieuprawnionych transakcji z kont klientów.

"W okresie od 3 października 2023 roku do 21 lutego 2026 roku, zrealizowała łącznie 127 transakcji na rachunki bankowe prowadzone na rzecz swojej matki, do których miała dostęp" – informuje policja.

Chodzi o kwotę nie mniejszą niż milion 41 tysięcy i 602 złotych.

48-latka została zatrzymana przez policję, grozi jej 10 lat więzienia

Brała pożyczki w parabankach

Policja podaje, że mieszkanka Rzeszowa wykonywała liczne transakcje pomiędzy rachunkami bankowymi założonymi na dane osób, nad którymi to kontami sprawowała faktyczną kontrolę.

"Z tych pieniędzy spłacała kolejne pożyczki gotówkowe w parabankach, czym mogła udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępczego pochodzenia oraz ich wykrycie" - dodano w komunikacie.

Przyznała się do winy

48-latka w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie postawiono zarzuty kradzieży z włamaniem i prania pieniędzy. Przyznał się,, grozi jej do 10 lat więzienia.

Zastosowano wobec niej poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz dozór policyjny.

