12-latka z ranami ciętymi trafiła do szpitala. Policja poszukuje sprawcy

czytaj dalej

Branża budowlana jest zadłużona na ponad 1,5 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 262 milionów złotych rok do roku - dowiadujemy się z danych Krajowego Rejestru Długów. Większość kwoty to zadłużenie jednoosobowych firm i przedsiębiorstw wykonujących roboty specjalistyczne.