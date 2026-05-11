Rzeszów Wypadek podczas wycinki drzew, nie żyje mężczyzna Svitlana Kucherenko |

Do zdarzenia doszło w powiecie sanockim Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło około godziny 13.20 w kompleksie leśnym w okolicach miejscowości Rozpucie.

- Podczas prac związanych z wycinką drzewa zginął 43-letni mężczyzna. Ze wstępnych informacji wynika, że został uderzony gałęzią lub konarem - informuje tvn24.pl nadkom. Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Powiadomiono Państwową Inspekcję Pracy.

