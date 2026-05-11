Wypadek podczas wycinki drzew, nie żyje mężczyzna
Do zdarzenia doszło około godziny 13.20 w kompleksie leśnym w okolicach miejscowości Rozpucie.
- Podczas prac związanych z wycinką drzewa zginął 43-letni mężczyzna. Ze wstępnych informacji wynika, że został uderzony gałęzią lub konarem - informuje tvn24.pl nadkom. Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Powiadomiono Państwową Inspekcję Pracy.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
OGLĄDAJ: TVN24
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock