Rośnie liczba zakażeń legionellą. Pierwszy przypadek w Małopolsce

- Otrzymaliśmy informację o potwierdzonym przypadku legionelli u osoby starszej, podopiecznej jednego z ośrodków opieki nad seniorami. W stanie ciężkim trafiła do jednego ze szpitali w Małopolsce - powiedział w niedzielę wieczorem PAP Łukasz Kmita, wojewoda małopolski. O godz. 20.30 zaczęło się w tej sprawie posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego, z udziałem m.in. przedstawicieli urzędu wojewódzkiego i sanepidu. W czasie spotkania zostaną podjęte decyzje co do innych podopiecznych ośrodka opieki, w którym przebywała seniorka.