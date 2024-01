Wiózł na lawecie ciągniki siodłowe, odpowie za kradzież paliwa z ich baków

Pracownik firmy transportowej wiózł na lawecie dwa ciągniki siodłowe. Miał je dostarczyć do firmy działającej na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego. - Włamał się do zbiorników z paliwem, a następnie upuścił olej napędowy. Jak później tłumaczył, nie miał zamiaru go sprzedać, tylko wykorzystać na własny użytek, bo jeździ dieslem. Mężczyzna przywłaszczył sobie około 165 litrów oleju napędowego - relacjonuje st. sierż. Agnieszka Olszowy-Szydło, p.o. rzecznika Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach.