Ratownicy GOPR jechali pomóc, mieli wypadek. Ktoś bez ich wiedzy założył zbiórkę na nowe auto

Do wypadku doszło w piątek (3 maja) około godziny 13:30 w Dołżycy w powiecie leskim na Podkarpaciu. GOPR-owcy byli w drodze do mężczyzny, u którego stwierdzono nagłe zatrzymanie krążenia. Turysta był na żółtym szlaku prowadzącym na Przełęcz Orłowicza. Ratownicy jechali terenowym land roverem.

Ranne cztery osoby, w tym dwóch ratowników GOPR

Zbiórka na auto dla GOPR, naczelnik "nic o niej nie wie"

Po godzinie 11 zbiórka pieniędzy była już nieaktywna i usunięta z serwisu. Do sytuacji odniósł się też internauta, który, jak twierdzi założył zbiórkę "z odruchu serca". Pod postem GOPR Bieszczady z apelem o niewpłacanie pieniędzy na zbiórkę, napisał: "Witam, tak to ja zorganizowałem zbiórkę dla GOPR-u odnośnie nowego auta dla nich. Zrobiłem to z odruchem serca, nie z chęci żerowania na nieszczęściu ratowników i innych poszkodowanych. Nie przypuszczałem, że wyjdzie z tego taki wielki problem, więc bardzo wszystkich przepraszam za zaistniałą sytuację. Wszelkie środki wpłacone na zbiórkę zostaną zwrócone do darczyńców. Tak jak pisałem, bardzo przepraszam GOPR, ratowników i wszystkich czujących się pokrzywdzonymi w tej sprawie, absolutnie nie miałem złych intencji, chciałem po prostu jakoś Im pomóc, odwdzięczyć się za ich poświęcenie i trud włożony w ich pracę. Darzę każdego ratownika duży szacunkiem. Jeszcze raz wszystkich bardzo przepraszam za zaistniałą sytuację".