Wyjeżdżając z parkingu, uderzyła w auto. Była pijana, w aucie wiozła córkę

Do zdarzenia doszło w czwartek rano na parkingu jednego z przedszkoli w Radymnie. Policjant z miejscowego komisariatu, młodszy asp. Łukasz Mróz, choć był w czasie wolnym od służby, zareagował, gdy zauważył nietypowe zachowanie kobiety kierującej samochodem marki Seat.

Pijana wiozła dziecko

Jak relacjonują funkcjonariusze, kobieta wjeżdżając na parking, uderzyła w samochód, w którym siedział policjant. W pojeździe kobiety była jej 5-letnia córka siedząca w foteliku na tylnym siedzeniu.

Policjant podszedł do kierującej. - Zaburzenie równowagi oraz zapach alkoholu wskazywał, że kobieta mogła prowadzić samochód w stanie nietrzeźwości - przekazała podkarpacka policja. Mł. asp. Mróz natychmiast powiadomił dyżurnego jednostki.

Miała ponad trzy promile

Aby nie narażać dziecka na stres, funkcjonariusz pomógł kobiecie odprowadzić córkę do przedszkola. Gdy wrócili na parking, na miejscu byli już wezwani funkcjonariusze. Badanie trzeźwości potwierdziło przypuszczenia – w organizmie kobiety stwierdzono 3,04 promila alkoholu.

Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy. Mieszkanka gminy Radymno usłyszy zarzuty za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności.