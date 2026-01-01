Ukrywał się dwa lata, w więzieniu spędzi 16

Jak przekazała podkarpacka policja, mężczyznę od dłuższego czasu tropili funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Za 37-latkiem Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej oraz Sąd Rejonowy w Toruniu wydały trzy listy gończe, nakazujące odbycie kar o łącznym wymiarze blisko 16 lat więzienia.
Dodatkowo prokuratury w Krakowie i Bielsku-Białej wydały wobec niego listy gończe w celu tymczasowego aresztowania - na trzy miesiące i na 14 dni.
Ukrywał się blisko granicy
Informacje o możliwym miejscu pobytu mężczyzny przekazali policjantom z Rzeszowa funkcjonariusze z Żywca. Trop prowadził do powiatu leskiego.
W minionym tygodniu, policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, wspólnie z funkcjonariuszami z Leska i kontrterrorystami z Rzeszowa, pojechali do miejscowości Przysłup - położonej niespełna pięć kilometrów od granicy ze Słowacją.
Tam zatrzymali poszukiwanego 37-latka. Zgodnie z informacjami śledczych, był on wcześniej skazany za liczne oszustwa, wyłudzenia kredytów i pranie pieniędzy na terenie całego kraju. Mężczyzna został przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzone kary pozbawienia wolności.
Policja przypomina, że wszelkie informacje dotyczące poszukiwanych osób można przekazywać do Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie - pod numerem telefonu 783 707 017 lub e-mailowo na adres poszukiwania@rz.policja.gov.pl.
Autorka/Autor: ms/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Rzeszowie