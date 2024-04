W stawie zauważył dryfujące ciało sąsiada

czytaj dalej

Jak na kwiecień przystało, do końca tygodnia czeka nas pogodowa przeplatanka. Nad Polską przejdzie kilka stref opadów, a miejscami wedrze się chłodniejsze powietrze, obniżające temperaturę do 8 stopni Celsjusza. Nie warto jednak chować lżejszych ubrań głęboko do szafy - im bliżej końca tygodnia, tym wyższe wartości, aż do 27 stopni, zobaczymy na termometrach.