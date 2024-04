90-latek potrącił 15-latkę na pasach

Unia chce obowiązkowych badań

Obowiązkowe badania dla kierowców to jeden z postulatów Unii Europejskiej, która chce zaostrzyć przepisy drogowe. Mieliby je przechodzić wszyscy kierowcy bez względu na wiek. Takie badania miałyby się odbywać co 15 lat. Kierowcy, którzy ukończyli 65 lat, takim badaniom - zgodnie z nowymi propozycjami - musieliby poddawać się co dwa lata. Ci o dziesięć i więcej lat starsi – jeszcze częściej, bo co roku. W ten sposób UE chce poprawić bezpieczeństwo na europejskich drogach.