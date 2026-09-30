Rzeszów 17-latek odebrał od oszukanej kobiety 50 tysięcy złotych. Zatrzymali go, gdy wysiadł z pociągu

Policjanci zatrzymali 17-letniego "odbieraka" Źródło wideo: KMP Przemyśl Źródło zdj. gł.: KMP Przemyśl

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Do 86-letniej mieszkanki Przemyśla zadzwoniła na telefon stacjonarny kobieta podająca się za jej córkę. Płakała i prosiła o pomoc finansową. Następnie rozmowę przejął mężczyzna, który przedstawił się jako policjant. Poinformował seniorkę, że jej córka spowodowała wypadek drogowy i potrzebne są pieniądze, które miały uchronić ją przed odpowiedzialnością karną.

86-latka, chcąc pomóc córce, przekazała blisko 50 tysięcy złotych młodemu mężczyźnie, który przyszedł po pieniądze do jej domu.

Odebrał pieniądze i wsiadł do pociągu

Policjanci ustalili rysopis mężczyzny i dowiedzieli się, że po odebraniu pieniędzy wsiadł w Jarosławiu do pociągu jadącego w kierunku Zabrza. Przemyscy funkcjonariusze przekazali informacje o zdarzeniu i rysopis podejrzanego policjantom z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

Kiedy pociąg zatrzymał się na stacji w Zabrzu, 17-letni mieszkaniec województwa śląskiego został zatrzymany.

Policjanci odzyskali blisko 50 tysięcy złotych przekazanych przez seniorkę.

Usłyszał zarzut

17-latek usłyszał zarzut oszustwa. Sąd Rejonowy w Przemyślu uwzględnił wniosek Prokuratury Rejonowej w Przemyślu i zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Mieszkańcowi województwa śląskiego grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.