Wyłudził 60 tysięcy złotych. Policja szuka "policjanta" ze zdjęcia

Wizerunek poszukiwanego mężczyzny został we wtorek opublikowany na stronie internetowej podkarpackiej policji.

Zadzwonił, podał się za policjanta i wyłudził 60 tysięcy złotych

Jak podkreśliła policja, do oszustwa metodą "na policjanta" doszło w październiku ubiegłego roku w Przemyślu.

"Z pokrzywdzonym skontaktował się mężczyzna podający się za policjanta. W rozmowie telefonicznej oszust poinformował go, że padł on ofiarą nieuczciwych pracowników banku. Stwierdził, że policja odnalazła podrobiony dokument tożsamości z jego danymi, a następnie polecił rozmówcy udać się do banku i wybrać oszczędności, które może utracić w wyniku działania pracownika banku" – podała policja.