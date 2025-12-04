Postrzelił znajomą w głowę. Wyrok dla 75-latka

Przemyśl Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło 21 grudnia 2024 roku w Przemyślu. Jak ustalili śledczy, nietrzeźwy 75-latek przyjechał autem na osiedle, gdzie mieszkała jego znajoma. Przybył tam "z zamiarem pozbawienia życia".

Kobieta siedziała wówczas w swoim aucie, została ranna w głowę. "Oddał w jej kierunku dwa strzały z przerobionego pistoletu Stalker M906, powodując u niej poważne obrażenia. Do tragicznego finału nie doszło dzięki interwencji osób postronnych, które obezwładniły napastnika" - przekazała w komunikacie Marta Pętkowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Świadkowie zdarzenia zawiadomili pogotowie ratunkowe i policję. Mężczyzna został zatrzymany, a ranna kobieta trafiła do szpitala.

Skazany na 11 lat więzienia

Jan R. w śledztwie tłumaczył swoje zachowanie zazdrością. Przed sądem odpowiadał za usiłowanie zabójstwa znajomej, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, nielegalne posiadanie broni i amunicji, grożenie bronią osobom udzielającym pomocy pokrzywdzonej, a także za uporczywe nękanie kobiety w okresie od października do grudnia 2024 roku.

1 grudnia sąd skazał go w sumie na 11 lat pozbawienia więzienia. Zobowiązał go też do zapłaty 50 tysięcy złotych nawiązki na rzecz pokrzywdzonej oraz orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na trzy lata. Dodatkowo nałożył dwa świadczenia po pięć tysięcy złotych każde na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Wyrok nie jest prawomocny.