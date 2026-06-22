Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Potrącenie pieszej i zderzenie aut

|
Kobieta potrącona przez samochód w Przemyślu
Kobieta potrącona przez samochód w Przemyślu
Źródło wideo: STOP CHAM
Źródło zdj. gł.: STOP CHAM
Potrącił pieszą, a następnie zderzył się z innym autem. Przyczyny wypadku w Przemyślu badają policjanci.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godziną 9 na ulicy 3 Maja w Przemyślu. - Policjanci wyjaśniają okoliczności potrącenia 34-letniej pieszej przez samochód. Kobieta została przywieziona do szpitala na badania - mówi mł. asp. Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu. 

Na nagraniu opublikowanym przez STOP CHAM widać, że kobieta wybiegła na jezdnię, wprost przed nadjeżdżający samochód.

Kobieta potrącona przez samochód w Przemyślu
Kobieta potrącona przez samochód w Przemyślu
Źródło zdjęcia: STOP CHAM

Kierowca zjechał na przeciwny pas

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Toyotą próbował uniknąć uderzenia w pieszą i zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z Dacią - dodaje policjantka.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 9 min
Edyta Krześniak - Bez polityki Piotra Jaconia
"Zdjęć było tysiące. Nie da się tego odzobaczyć". Mroczna prawda o guru polskiej psychologii
Piotr Jacoń
29 min
2206_superwizjer_zoom
PremieraLawina przekleństw, tysiące wierzycieli. Ujawniamy nagranie spotkania w upadającej firmie
Superwizjer
Chińskie auta czekają na transport
To może być koniec tanich samochodów z Chin
Maciej Michałek
Udostępnij:
Tagi:
PrzemyślPotrącenie
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
"Uhonorowano bohatera" mundialu. W taki sposób?
"Uhonorowano bohatera" mundialu. W taki sposób?
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Radomiak ma nowego trenera. Z bardzo bogatym CV
EUROSPORT
shutterstock_2561069725
Linia lotnicza na krawędzi strajku. Możliwe utrudnienia dla pasażerów
BIZNES
EN_01641266_0230
Koniec politycznego romansu? "Włochy nigdy nie błagają"
Monika Winiarska
Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik w filmie "Nasza rewolucja", reż. Piotr Domalewski
"Jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku". Kiedy premiera?
Kultura i styl
Radosław Sikorski na Kongresie i Festiwalu Psychologicznym Re_Mind
Sikorski: szaleństwem byłoby nas zaatakować
Polska
imageTitle
Śmiertelna seria na kolarskich treningach. Szef UCI: to nieakceptowalne
EUROSPORT
Japonia chce podnieść wiek emerytalny do 70 lat
Japończycy podnoszą opłaty wizowe. Pierwsza taka decyzja od prawie pół wieku
BIZNES
J.D. Vance
Vance o zawieszeniu broni. Opisał problem "jajka i kury"
Świat
Walerij Załużny miał poprzeć Nawrockiego w ukraińsko-polskim sporze o odebranie Orderu Orła Białego
Ukraiński generał "poparł" Nawrockiego? Spór o order i kanał widmo
Gabriela Sieczkowska
Burza, chmury, deszcz
Gdzie jest burza? Wiatr wieje do 90 km/h
METEO
Upał w Polsce
40 stopni. Zatrważające mapy IMGW
METEO
Dział półprzewodników IBM przynosił straty na poziomie półtora miliarda dolarów
Tajwańczycy zbudują w Polsce park technologiczny. Dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy
BIZNES
imageTitle
Zamiast na mundialu chce być przy porodzie. Pojawiła się krytyka
EUROSPORT
kobieta dlon telefon shutterstock_2371328613
Awaria popularnej platformy
BIZNES
05.12 | Rehabilitacja po COVID-19. "Jakby przybyło ze 20 lat"
Rehabilitacja w Polsce: pieniądze rosną, kolejki nie maleją, skierowania się mnożą
Piotr Wójcik
Nie żyje Krzysztof Dowgiałło
Nie żyje Krzysztof Dowgiałło
Polska
Brodnica. Masz telefonii komórkowej podzielił mieszkańców
Przed ich oknami stanął maszt. "Kto mi kupi teraz tu działkę?"
Kujawsko-Pomorskie
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
Kosmiczny debiut SpaceX. Szał na Wall Street
BIZNES
Andy Burnham
To on zostanie następcą Starmera? "Kraj oczekuje stabilności"
Świat
Piotr Pytel został skazany za zabójstwo
Polak skazany w Niemczech na dożywocie wyszedł z więzienia
Rzeszów
Warszawski Szpital Południowy
Afera w Szpitalu Południowym. Prokuratura wszczęła dwa śledztwa
Katarzyna Kędra
imageTitle
Siatkarze wracają na parkiet. Kiedy mecze w Gliwicach?
EUROSPORT
Ormuz – cieśnina
USA zawieszają sankcje na Iran
BIZNES
Protest przed siedzibą Telewizji Czeskiej w Pradze
Tysiące osób przed siedzibą telewizji publicznej. "Nie pozwolimy się wyłączyć"
Świat
Kraków
Drzewa łamały się w Krakowie, podtopiło Biały Dunajec
METEO
shutterstock_627331451
"Naturalne" leczenie zamiast terapii. Lekarz: pacjenci trafiali do nas za późno
Zdrowie
imageTitle
Bez litości dla byłej mistrzyni Wimbledonu. Drakońskie zawieszenie
EUROSPORT
Prokuratorzy w Gdańsku i Siedlcach postawili zarzuty
Zostawili go bez ubrania na drodze. Zmarł z wychłodzenia. Troje oskarżonych
Ostrów Mazowiecka
przesylka odbior kobieta kurier shutterstock_2229133163
"Zmiany najmocniej odczują klienci Temu, Shein czy AliExpres"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica