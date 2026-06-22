Rzeszów Potrącenie pieszej i zderzenie aut Svitlana Kucherenko |

Kobieta potrącona przez samochód w Przemyślu Źródło wideo: STOP CHAM Źródło zdj. gł.: STOP CHAM

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godziną 9 na ulicy 3 Maja w Przemyślu. - Policjanci wyjaśniają okoliczności potrącenia 34-letniej pieszej przez samochód. Kobieta została przywieziona do szpitala na badania - mówi mł. asp. Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.

Na nagraniu opublikowanym przez STOP CHAM widać, że kobieta wybiegła na jezdnię, wprost przed nadjeżdżający samochód.

Kobieta potrącona przez samochód w Przemyślu Źródło zdjęcia: STOP CHAM

Kierowca zjechał na przeciwny pas

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Toyotą próbował uniknąć uderzenia w pieszą i zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z Dacią - dodaje policjantka.

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