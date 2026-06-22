Potrącenie pieszej i zderzenie aut
Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godziną 9 na ulicy 3 Maja w Przemyślu. - Policjanci wyjaśniają okoliczności potrącenia 34-letniej pieszej przez samochód. Kobieta została przywieziona do szpitala na badania - mówi mł. asp. Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.
Na nagraniu opublikowanym przez STOP CHAM widać, że kobieta wybiegła na jezdnię, wprost przed nadjeżdżający samochód.
Kierowca zjechał na przeciwny pas
- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Toyotą próbował uniknąć uderzenia w pieszą i zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z Dacią - dodaje policjantka.
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Źródło: tvn24.pl