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Rzeszów

Pędził ulicą na jednym kole. Nagranie

Motocyklista w Przemyślu jechał na jednym kole
Motocyklista w Przemyślu jechał na jednym kole
Źródło wideo: KMP Rzeszów
Źródło zdj. gł.: KMP Przemyśl
28-letni motocyklista jechał motocyklem na jednym kole ulicą w Przemyślu. Za brawurową jazdę mężczyzna stracił prawo jazdy na trzy miesiące, otrzymał mandat w kwocie 1500 złotych i 10 punktów karnych.

Policjanci z Przemyśla zatrzymali 28-letniego motocyklistę, który w pędził ulicą na jednym kole. Mężczyzna prowadzący motocykl marki Kawasaki stworzył zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników ruchu.

Dostał mandat i punkty karne

Funkcjonariusze ruchu drogowego z przemyskiej komendy natychmiast zatrzymali kierującego do kontroli. Okazało się, że to mieszkaniec powiatu przemyskiego. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych, otrzymał 10 punktów karnych i stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Motocyklista w Przemyślu jechał na jednym kole
Motocyklista w Przemyślu jechał na jednym kole
Źródło zdjęcia: KMP Przemyśl

- Brawurowa i niebezpieczna jazda może doprowadzić do tragedii. Osoby, które lekceważą przepisy traktując drogi publiczne jak tor wyścigowy muszą się liczyć z surowymi konsekwencjami - przypominają policjanci, apelując do kierowców o rozsądek i przestrzeganie przepisów.

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Nowy przepis i kary za jazdę na jednym kole

3 marca 2026 roku w Polsce zaczął obowiązywać nowy przepis, który wprost zakazuje jazdy na jednym kole po drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz strefach ruchu. Zgodnie z art. 86c Kodeksu wykroczeń, za celowe oderwanie koła pojazdu od nawierzchni będą grozić surowe kary finansowe i administracyjne.

Nowe regulacje przewidują: - minimum 1500 zł grzywny za samo uniesienie koła od jezdni, - minimum 2500 zł grzywny w przypadku stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, - zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące, - a także potencjalnie wyższe składki ubezpieczeniowe.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PrzemyślPolicjaPodkarpaciemotocyklista
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