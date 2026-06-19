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Niedźwiedź na ulicach miasta. "To jest prawdziwe zgłoszenie"

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Niedźwiedź w Przemyślu
Niedźwiedź spacerował po ulicach Przemyśla
Źródło wideo: Wojciech Bakun
Źródło zdj. gł.: Wojciech Bakun
Po ulicach Przemyśla (Podkarpackie) spacerował niedźwiedź. Był widziany między innymi na rynku. Nagranie z tego zdarzenia opublikował prezydent miasta Wojciech Bakun, który zaapelował do Przemyślan, by nie zbliżali się do zwierzęcia, ale informowali policję i straż miejską.

Niedźwiedź pojawił się na ulicach Przemyśla w nocy z czwartku na piątek. Zwierzę było widziane między innymi na rynku miasta. Nagranie opublikował na Facebooku prezydent miasta Wojciech Bakun.

"To jest prawdziwe zgłoszenie! Służby już działają, ale proszę zachować ostrożność. W przypadku gdy zauważymy zwierzę, proszę nie próbować się zbliżać i natychmiast powiadomić Straż Miejską (986) lub Policję (112)" - napisał włodarz Przemyśla.

Na nagraniu widać spacerującego niedźwiedzia, ale też ludzi, którzy nagrywają go telefonami.

Niedźwiedź w Przemyślu
Niedźwiedź w Przemyślu
Źródło zdjęcia: Wojciech Bakun

Zwierzę bezpiecznie się oddaliło

Młodsza aspirant Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu przekazała, że funkcjonariusze potwierdzili obecność zwierzęcia w rejonie Placu Unii Brzeskiej.

- Policjanci monitorowali trasę przemieszczania się niedźwiedzia, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców. Działania funkcjonariuszy były ukierunkowane na zapewnienie, aby obecność dzikiego zwierzęcia nie stanowiła zagrożenia dla ludzi. Funkcjonariusze zabezpieczali teren oraz kontrolowali powrót niedźwiedzia do kompleksu leśnego. Dzięki podjętym działaniom zwierzę bezpiecznie oddaliło się z obszaru zabudowanego - poinformowała policjantka.

- Apelujemy do wszystkich osób, które zauważą niedźwiedzia lub inne dzikie zwierzę w pobliżu zabudowań, o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy zbliżać się do zwierzęcia, próbować go płoszyć ani podejmować działań mogących wywołać jego agresję. W przypadku zauważenia niedźwiedzia należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 - powiedziała.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Przemyślwojewództwo podkarpackiePodkarpacieNiedźwiedźzwierzętaPolicjaStraż miejska
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
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