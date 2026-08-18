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Rzeszów

Bił, kopał, odgryzł palec. W Berlinie zatrzymano podejrzanego o atak na przemyskich ratowników

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Atak na ratownika medycznego
Kolejny atak na ratownika medycznego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Obywatel Turkmenistanu, podejrzany o brutalny atak na ratowników medycznych w Przemyślu, został zatrzymany w Berlinie. Mężczyzna, według ustaleń służb, bił i kopał medyków, a jednemu z nich odgryzł część palca. Trwają procedury zmierzające do jego ekstradycji do Polski.

Jak poinformowała prok. Bożena Harasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, cudzoziemiec jest podejrzany o naruszenie 1 marca 2022 roku nietykalności cielesnej ratowników medycznych z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu, gdy ci udzielali mu pomocy.

Podejrzany miał jednego z ratowników kopać po klatce piersiowej, a drugiego bić po głowie.

- Ugryzł w palec jednego z ratowników, w wyniku czego doznał on obrażeń ciała w postaci amputacji urazowej jednej drugiej paliczka dalszego, piątego palca lewej ręki - poinformowała prokurator.

Dodała, że obrażenia te spowodowały rozstrój zdrowia u poszkodowanego i naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni.

Ponadto obcokrajowiec jest także podejrzany o umyślne uszkodzenie lokalizatora w karetce pogotowia, w wyniku czego powstały straty w mieniu na kwotę 10 tysięcy złotych na szkodę Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.

Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania

Prok. Harasz-Wołoszyn przekazała, że podejrzany obywatel Turkmenistanu był poszukiwany najpierw listem gończym, a następnie wydano wobec niego europejski nakaz aresztowania. Na ten czas śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Przemyślu zostało zawieszone.

- Podejrzany został zatrzymany w Berlinie, gdzie przebywa w areszcie tymczasowym. Trwają czynności związane z przekazaniem go do Polski. Wówczas zawieszone śledztwo zostanie podjęte i będą wykonywane czynności procesowe z jego udziałem - dodała prokurator. 

Źródło: PAP
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Tagi:
PrzemyślPodkarpacieRatownicy medyczni
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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