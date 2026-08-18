Rzeszów Bił, kopał, odgryzł palec. W Berlinie zatrzymano podejrzanego o atak na przemyskich ratowników Oprac. Svitlana Kucherenko |

Kolejny atak na ratownika medycznego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak poinformowała prok. Bożena Harasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, cudzoziemiec jest podejrzany o naruszenie 1 marca 2022 roku nietykalności cielesnej ratowników medycznych z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu, gdy ci udzielali mu pomocy.

Podejrzany miał jednego z ratowników kopać po klatce piersiowej, a drugiego bić po głowie.

- Ugryzł w palec jednego z ratowników, w wyniku czego doznał on obrażeń ciała w postaci amputacji urazowej jednej drugiej paliczka dalszego, piątego palca lewej ręki - poinformowała prokurator.

Dodała, że obrażenia te spowodowały rozstrój zdrowia u poszkodowanego i naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni.

Ponadto obcokrajowiec jest także podejrzany o umyślne uszkodzenie lokalizatora w karetce pogotowia, w wyniku czego powstały straty w mieniu na kwotę 10 tysięcy złotych na szkodę Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.

Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania

Prok. Harasz-Wołoszyn przekazała, że podejrzany obywatel Turkmenistanu był poszukiwany najpierw listem gończym, a następnie wydano wobec niego europejski nakaz aresztowania. Na ten czas śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Przemyślu zostało zawieszone.

- Podejrzany został zatrzymany w Berlinie, gdzie przebywa w areszcie tymczasowym. Trwają czynności związane z przekazaniem go do Polski. Wówczas zawieszone śledztwo zostanie podjęte i będą wykonywane czynności procesowe z jego udziałem - dodała prokurator.