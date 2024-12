Co piąta karetka docierała do chorych z opóźnieniem. Część jeździła bez lekarzy

W latach 2022-2023 co piąta karetka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WSPR) w Przemyślu docierała do chorego z opóźnieniem - podała w poniedziałek Najwyższa Izba Kontroli. W niektórych przypadkach, wbrew przepisom, do pacjentów były wysyłane specjalistyczne zespoły ratownictwa bez lekarzy.