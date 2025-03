Funkcjonariusze z podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udaremnili nielegalny przewóz futra ze skóry chronionego konwencją waszyngtońską (CITES) rysia europejskiego. Wartość odzieży oszacowali na 33 tysiące złotych. Kobiecie grozi do pięciu lat więzienia.

Futro wykryli funkcjonariusze KAS podczas kontroli pasażerów, którzy przyjechali do Przemyśla pociągiem z Odessy .

Futro zostało wykonane ze skóry rysia europejskiego. W naturalnym środowisku występuje on w Europie i Azji. Jest objęty ochroną na mocy konwencji waszyngtońskiej (CITES). Wartość futra oszacowano na 33 tys. zł.

W związku z naruszeniem przez obywatelkę Ukrainy przepisów ustawy o ochronie przyrody funkcjonariusze zabezpieczyli futro do dalszego postępowania. Sprawę prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu

Gatunków zagrożonych wyginięciem i wpisanych na specjalną listę CITES jest ok. 30 tys., z czego ok. 10 tys. to zwierzęta.