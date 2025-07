Protestowali przed Ministerstwem Zdrowia. "Nie każcie kobietom rodzić w karetkach"

Likwidacja ostatniej porodówki w Bieszczadach. Protest przed Ministerstwem Zdrowia Źródło: TVN24

Protest przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia rozpoczął się we wtorek około godziny 15. W tym samym czasie dyrektorka leskiego szpitala miała się spotkać z ministrą zdrowia Izabelą Leszczyną.

Jak tłumaczyli przed rozpoczęciem manifestacji jej organizatorzy, "zamknięcie porodówki w Lesku to zagrożenie zdrowia i życia – porody w drodze, brak szybkiego dostępu do pomocy, brak poczucia bezpieczeństwa". W ich ocenie oznacza to "de facto ewakuację opieki okołoporodowej z całego regionu".

Na proteście pojawiło się kilkadziesiąt osób. Na transparentach mieli hasła takie jak: "mamy prawo do porodu blisko domu", "ratujcie rodzące z Bieszczad" czy "nie każcie kobietom rodzić w karetkach". W grupie przeciwników likwidacji oddziału znalazły się między innymi posłanki - Joanna Wicha z Nowej Lewicy i Marcelina Zawisza z Razem.

Protestujący domagają się "ochrony oddziałów szpitalnych w Lesku przed likwidacją, zapewnienia ich trwałego finansowania i "odpowiedzialności państwa za szpitale powiatowe na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia". Jak argumentują, likwidacja oddziału utrudni młodym ludziom zakładanie rodzin w regionie, co "pogłębi kryzys demograficzny zamiast mu zapobiegać".

Ostatnia porodówka w Bieszczadach

Oddział ginekologiczno-położniczy w leskim szpitalu to ostatni taki oddział w tej części Podkarpacia. Przyjmuje ciężarne i pacjentki ginekologiczne z trzech powiatów: leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego. Z powodów finansowych w 2017 roku zlikwidowana została porodówka w Sanoku, a trzy lata później w Ustrzykach Dolnych.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2023 roku te trzy powiaty zamieszkiwało nieco ponad 136 tysięcy mieszkańców. Blisko 70 tysięcy to kobiety. Jeśli oddział ginekologiczno-położniczy w leskim szpitalu zostanie zlikwidowany, ciężarne i pacjentki ginekologii, będą musiały jeździć do innych szpitali. Najbliższe oddziały ginekologiczno-położnicze znajdują się w szpitalu w Brzozowie, Krośnie i Przemyślu. Z Ustrzyk Górnych to czasem grubo ponad sto kilometrów. W przypadku nagłych sytuacji, takich jak przedwczesny poród, silny krwotok czy inne powikłania, tak długi dojazd może stanowić realne zagrożenie dla życia matki i dziecka.

Radni za likwidacją

23 czerwca radni powiatu leskiego przegłosowali uchwałę w sprawie zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku, która zakłada likwidację oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego i utworzenie w jego miejsce oddziału ginekologicznego. Pierwotnie uchwała miała być procedowana 30 maja, ale decyzją radnych została wówczas ściągnięta z obrad.

Głosowanie poprzedziła dyskusja, podczas której dyrektorka SP ZOZ w Lesku Małgorzata Bryndza poinformowała, że dług szpitala na 30 kwietnia wynosił już ponad 111 milionów złotych, a oddziałem, który przynosi największe straty jest oddział ginekologiczno-położniczy. NFZ płaci za porody, a ich liczba spada. Problem w tym, że szpital musi utrzymać oddział w gotowości przez cały czas, a to generuje wysokie koszty, za którymi nie idzie odpowiednie państwowe finansowanie, a powiatu nie stać na dokładanie do szpitala.

W ubiegłym roku na leskiej porodówce przyszło na świat 197 dzieci. Jak obliczyło Ministerstwo Zdrowia, aby praca oddziału się bilansowała, musi być ich co najmniej dwa razy więcej.

Ratunkiem konsolidacja szpitali

Ratunkiem dla leskiego szpitala i porodówki miała być reforma szpitalnictwa zapowiadana przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach której resort miał uruchomić pilotażowy program konsolidacji szpitala leskiego z sanockim i ustrzyckim. Na początku czerwca wiceminister zdrowia Jerzy Szafranowicz z sejmowej mównicy informował, że "projekt reformujący szpitalnictwo jest gotowy i MZ chce go w ciągu dwóch tygodni przedstawić na Stałym Komitecie Rady Ministrów", a sama reforma szpitalnictwa miała wejść w życie w lipcu.

W ramach reformy porodówka miała zostać przeniesiona do szpitala w Sanoku - 15 km od Leska.

Nadal jednak nie wiadomo, czy pilotaż faktycznie zostanie przez resort zdrowia wdrożony. Wiceminister Szafranowicz podczas swojego wystąpienia tego nie potwierdził.

O pilotażowy program konsolidacji szpitali w Sanoku, Lesku i Ustrzykach Dolnych oraz wsparcie porodówki w leskim szpitalu 16 czerwca zapytaliśmy drogą mailową Ministerstwo Zdrowia. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy w tej sprawie odpowiedzi.

Niezależnie od decyzji rady, od 1 lipca działalność oddziału ginekologiczno-położniczego na dwa miesiące zostanie zawieszona. Powodem jest brak lekarza - dotychczasowy specjalista odszedł na emeryturę.