Medyka. Na przejazd czeka ponad 1400 kierowców. Rozpoczęto całodobową blokadę przejścia granicznego

Ukraiński polityk krytykuje protest

W ocenie Kondrowa, Ukraińcy "kąsają rękę, którą do nich wyciągnęliśmy". - Mer kłamie, że blokujemy pomoc humanitarną, to bzdura. To prowokacja z ich strony, jeśli dalej będą tak ordynarnie kłamać, zaostrzymy protest i nie będziemy przepuszczać żadnych ciężarówek - zapowiedział.

Protest przewoźników

Kolejki do granicy

Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie powiedziała PAP w poniedziałek, że w 16-kilometrowej kolejce do przejścia granicznego w Dorohusku stoi ok. 580 pojazdów ciężarowych. Kolejka zaczyna się w miejscowości Srebrzyszcze, która znajduje się między Chełmem a granicą. Szacowany czas oczekiwania na przekroczenie granicy to 125 godzin. Małgorzata Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim poinformowała, że w kolejce do przejścia w Hrebennem stoi ok. 700 tirów, czas oczekiwania to 160 godzin. Ostatnie tiry stoją w miejscowości Łabunie Reforma w powiecie zamojskim, która znajduje się 45 km od granicy. Jak wynika z danych policji, od piątku kolejki tirów przed przejściami w Hrebennem i Dorohusku skróciły się o kilka kilometrów. W piątek wojewoda lubelski Lech Sprawka przekazał, że kierowcy stojący w kolejkach mają dostęp do sanitariatów, dostarczana jest im woda i gorąca zupa. W sobotę wiceminister infrastruktury Ukrainy Serhij Derkacz przekazał kierowcom oczekującym na przekroczenie granicy w Dorohusku żywność i wodę.