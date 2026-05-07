Rzeszów "Człowiek o ogromnej pasji i wielkiej miłości do lotnictwa". Wspominają zmarłego pilota Anna Winiarska |

Prokuratura o śmierci pilota

Andrzej Gawron zginął w wypadku lotniczym, do którego doszło we wtorek wieczorem. Brał udział w akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie.

Jak podaje portal dlapilota.pl, Gawron od 1993 roku pracował w liniach lotniczych LOT. Po zakończeniu współpracy pracował w innych firmach.

"Andrzej Gawron był również instruktorem samolotowym 1. klasy, z doświadczeniem w szkoleniach klasy (FI, IRI, CRI ME(L), CRI SE(L)), a także autorem publikacji w Przeglądzie Lotniczym Aviation Revue" – podaje dlapilota.pl.

W serwisie YouTube można znaleźć kanał prowadzony przez zmarłego pilota. Mężczyzna publikował na nim filmy ze swoich lotów. Ostatni zamieścił 30 marca.

"Świetny telefoniczny kompan"

Wspomnieniem o zmarłym pilocie podzieliła się między innymi Marta Cugier, wokalistka zespołu Lombard. Jak pisze, dzięki Gawronowi jej kolega z zespołu Paweł Klimczak został zawodowym pilotem.

Piosenkarka wspomina sytuację z 2001 roku, kiedy ona i Klimczak wracali z Toronto w kokpicie samolotu. To tam gitarzysta zespołu zafascynował się lotnictwem. By umożliwić mu zrealizowanie pasji, Cugier zaczęła szukać pilota poznanego podczas podróży.

"I tak właśnie otrzymałam kontakt do kapitana Andrzeja Gawrona - człowieka, który pomógł Pawłowi spełnić marzenie o lataniu. Pomagał również kapitan Tomasz Smólski, ale bez Andrzeja otwartości i serdeczności byłoby to na pewno trudniejsze. Przez pewien czas miałam w Andrzeju także świetnego telefonicznego kompana do rozmów. Z czasem nasze drogi się rozeszły, ale wspomnienie o nim pozostało we mnie żywe. Szarmancki, ciepły, pełen klasy dżentelmen. Człowiek o pięknym głosie, ogromnej pasji i wielkiej miłości do lotnictwa" - napisała o pilocie.

"Łączymy się w żałobie"

W sieci pojawiły się też wpisy innych osób, głownie związanych z lotnictwem. Kondolencje rodzinie i bliskim Gawrona złożyły Mieleckie Zakłady Lotnicze, w których mężczyzna był zatrudniony.

"W imieniu Zarządu oraz wszystkich Pracowników Mieleckich Zakładów Lotniczych składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim oraz wszystkim dotkniętym tą ogromną stratą. Łączymy się z Państwem w bólu i żałobie zapewniając o naszym wsparciu i gotowości do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy w tym niezwykle trudnym czasie" - czytamy w oświadczeniu.

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmiertelnym wypadku Dromadera uczestniczącego w akcji gaśniczej niedaleko Biłgoraja. Łączymy się w żałobie z rodziną, bliskimi oraz współpracownikami pilota. Blue skies" - napisano z kolei na profilu Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej lotniska Warszawa-Babice.

Okoliczności wypadku w trakcie akcji gaszenia pożaru Puszczy Solskiej wyjaśniają Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i prokuratura.

