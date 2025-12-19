Logo strona główna
Rzeszów

Pożar hali w Stalowej Woli. Trwa dogaszanie, nie ma zagrożenia dla mieszkańców

Źródło: Lucjan Nadbereżny / FB
Trwa dogaszanie pożaru hali w strefie gospodarczej w Stalowej Woli, który wybuchł w piątek wieczorem. Choć ogień objął obiekt wypełniony paliwami alternatywnymi, dotychczasowe pomiary nie wykazały zagrożenia dla mieszkańców.

Trwa dogaszanie pożaru na terenie strefy gospodarczej przy ul. Grabskiego w Stalowej Woli. Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 20.30. Ogień objął wysoką halę o wymiarach około 50 na 20 metrów, wypełnioną paliwami alternatywnymi. Akcja gaśnicza wciąż trwa, a dostęp do wnętrza obiektu jest utrudniony ze względu na nadpaloną konstrukcję.

- Działania cały czas trwają, przemywamy zarzewia ognia. Dostęp do hali jest ograniczony, ponieważ konstrukcja została poważnie nadpalona, jednak priorytetem pozostaje bezpieczeństwo ratowników - poinformował w sobotę rano oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli mł. bryg. Krystian Bąk.

Jak dodał, akcja potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin, jednak największe zagrożenie zostało już opanowane. W pożarze nikt nie ucierpiał.

- Pożar nie rozprzestrzenia się, jego zasięg jest coraz mniejszy i nie wyjdzie poza obrys hali. Nie ma także zagrożenia dla sąsiednich obiektów. Konieczne jest jedynie dogaszenie zarzewi ognia - zaznaczył. Straż pożarna wyjaśnia, że wewnątrz hali znajdują się tworzywa sztuczne, które pod wpływem wysokiej temperatury ulegają stopieniu. Powstająca w ten sposób warstwa utrudnia skuteczne gaszenie, ponieważ woda spływa po jej powierzchni, co wydłuża czas prowadzenia działań.

Informacje dla mieszkańców

Na miejscu pracuje mobilne laboratorium monitorujące jakość powietrza. Jak poinformował prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, dotychczasowe pomiary nie wykazały obecności niebezpiecznych substancji w powietrzu.

Wcześniej prezydent apelował o zamknięcie okien i niewychodzenie.

Źródło: Google Maps
pc

Autorka/Autor: asty,ng/ft

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Lucjan Nadbereżny / FB

Stalowa Wola Straż pożarna Pożary
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica