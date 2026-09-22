17-letnia Zuzanna nie wróciła do domu. Apel policji
Zuzanna Kapustyńska jest mieszkanką powiatu sanockiego. Dziewczyna wyszła z domu w poniedziałek (21 września) około godziny 7.30. Do tej pory nie wróciła i nie nawiązała kontaktu z bliskimi.
Rysopis: Zuzanna ma około 165 cm wzrostu, waży 57 kg, ma normalną budowę ciała i blond włosy. Na nadgarstku ma tatuaż w kształcie litery "T", a na brwi wyciętą kreskę.
W chwili zaginięcia była ubrana w szare spodnie dresowe, czarną bluzę z kapturem i czarne sportowe buty marki Nike. Miała przy sobie czarny plecak z białym napisem "VANS".
Policja apeluje do osób, które wiedzą, gdzie może przebywać 17-latka lub mają informacje mogące pomóc w jej odnalezieniu, o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sanoku pod numerem 47 829 63 11 lub pod numerem alarmowym 112.