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17-letnia Zuzanna nie wróciła do domu. Apel policji

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Zaginiona Zuzanna Kapustyńska
Sanok
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: KPP w Sanoku
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Policjanci z Sanoka szukają 17-letniej Zuzanny Kapustyńskiej. Dziewczyna wyszła z domu w poniedziałek około godziny 7.30. Do tej pory nie wróciła i nie skontaktowała się z bliskimi.

Zuzanna Kapustyńska jest mieszkanką powiatu sanockiego. Dziewczyna wyszła z domu w poniedziałek (21 września) około godziny 7.30. Do tej pory nie wróciła i nie nawiązała kontaktu z bliskimi.

Rysopis: Zuzanna ma około 165 cm wzrostu, waży 57 kg, ma normalną budowę ciała i blond włosy. Na nadgarstku ma tatuaż w kształcie litery "T", a na brwi wyciętą kreskę.

Zaginiona Zuzanna Kapustyńska
Zaginiona Zuzanna Kapustyńska
Źródło zdjęcia: KPP w Sanoku

W chwili zaginięcia była ubrana w szare spodnie dresowe, czarną bluzę z kapturem i czarne sportowe buty marki Nike. Miała przy sobie czarny plecak z białym napisem "VANS".

Policja apeluje do osób, które wiedzą, gdzie może przebywać 17-latka lub mają informacje mogące pomóc w jej odnalezieniu, o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sanoku pod numerem 47 829 63 11 lub pod numerem alarmowym 112.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
SanokPolicjaPodkarpacie
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