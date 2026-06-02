Podkarpacie 12-latek przyszedł do szkoły z siekierą i zniszczył drzwi

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 1 czerwca, w powiecie przeworskim. Sprawę jako pierwszy opisał portal nowiny24.pl. Podano, że jeden z uczniów pojawił się przed szkołą z siekierą.

Siekierą uszkodził drzwi szkoły

Zdarzenie w rozmowie z tvn24.pl potwierdziła aspirant sztabowa Justyna Urban, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku.

- Wczoraj po godzinie 13 dyżurny przeworskiej komendy policji otrzymał zgłoszenie o uszkodzeniu drzwi wejściowych do jednej ze szkół na terenie gminy Przeworsk. Sprawcą był 12-letni uczeń tej placówki, który uszkodził w drzwi wejściowe do szkoły siekierą - powiedziała nam policjantka.

Jak dodała, drzwi były zamknięte na klucz, uczeń nie wszedł do szkoły. Żaden z nauczycieli i uczniów nie odniósł obrażeń.

Sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich

Kiedy policjanci dojechali na miejsce, był tam już ojciec 12-latka, który się nim zajął.

- Na miejscu pracowali policjanci, którzy zabezpieczyli ślady oraz przesłuchali świadków zdarzenia. Wstępnie oszacowano wartość uszkodzonych drzwi na około dwa tysiące złotych. Zgromadzony w sprawie materiał zostanie przekazany do sądu rodzinnego i nieletnich, który oceni zachowanie 12-latka pod kątem przejawów demoralizacji przez nieletniego - poinformowała nas aspirant sztabowa Justyna Urban.

Motywy działania 12-latka nie są znane. Zebrane w sprawie materiały zostaną przekazane do sądu rodzinnego i nieletnich. To tam też w obecności psychologa zostanie przesłuchany chłopiec.

