Znaleziono zwłoki noworodka. Leżały wśród zużytych ręczników papierowych

policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz: policja ujawniła zwłoki noworodka wśród zużytych ręczników papierowych
Źródło: TVN24
Dramatyczne odkrycie w powiecie przemyskim (woj. podkarpackie). W domu znaleziono zwłoki noworodka. Ciało leżało wśród zużytych ręczników papierowych. Wcześniej do szpitala trafiła 41-latka z krwotokiem związanym z porodem. Sprawą zajmuje się prokuratura.

W środę do szpitala w Przemyślu trafiła 41-letnia kobieta z objawami silnego krwotoku. Karetka przewiozła ją z miejscowości pod Przemyślem. Pomoc wezwała rodzina kobiety.

- W szpitalu ustalono, że krwotok został spowodowany porodem. Policja, która przyjechała do domu kobiety, znalazła ciało noworodka. Znajdowało się ono w miejscu, w którym leżały zużyte ręczniki papierowe - mówi nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Oprócz matki mundurowi zatrzymali także trójkę dorosłych domowników. To członkowie rodziny kobiety, którzy razem z nią zamieszkiwali. Jeden z nich - mężczyzna w podeszłym wieku - trafił do szpitala. Wymagał pilnej pomocy medycznej. Tak samo jak 41-latka, nadal przebywa w szpitalu.

Będą ustalać, czy dziecko urodziło się żywe czy martwe

- Wstępne wyniki sekcji zwłok nie dały jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy dziecko urodziło się żywe czy martwe. Nie sposób także jednoznacznie stwierdzić, jaka była przyczyna zgonu dziecka. Na pewno jednak ciało nie nosiło śladów obrażeń - ani zewnętrznych, ani zewnętrznych - mówi prokurator.

Śledczy czekają na pełną opinię biegłego.

- Wszczęte zostało śledztwo na podstawie wstępnej kwalifikacji z artykułu 149 Kodeksu karnego, który dotyczy pozbawienia życia dziecka przez jego matkę podczas porodu i w związku z jego przebiegiem. Zaznaczam jednak, że jest to wstępna kwalifikacja. Od zdarzenia minęła zaledwie doba. Nikomu nie przedstawiono zarzutów, przesłuchiwani są świadkowie. Dopiero dalsze czynności postępowania pozwolą wyjaśnić przyczyny i okoliczności tej tragedii - zaznacza Taciuch-Kurasiewicz.

Noworodek to chłopczyk. Przyszedł na świat około 7-8 miesiąca ciąży. Ważył około 2 kg. 

Informację o znalezieniu zwłok płodu w powiecie przemyskim jako pierwsze podało Radia ESKA.

Źródło: Radio ESKA, tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: tomeqs/Shutterstock

PolicjaPrzemyśl
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica