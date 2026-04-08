Znaleziono zwłoki płodu. Miały leżeć w śmietniku

Do zdarzenia doszło w Przemyślu Źródło: Google Earth

Jak przekazują reporterzy Radia ESKA, zgłoszenie trafiło do służb, a na miejsce skierowano policję oraz prokuratora. Na tym etapie śledztwo jest w początkowej fazie i nie przesądzono jeszcze, czy doszło do przestępstwa.

- Sprawą zajmuje się prokuratura. Nie możemy powiedzieć nic o prowadzonym postępowaniu. Nie udzielamy żadnych informacji - powiedziała nam Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.

Cytowana przez radio prokuratura potwierdza, że chodzi o zwłoki płodu.

- Prokuratura uzyskała informację z policji o prowadzeniu wstępnych czynności, w związku z podejrzeniem spowodowania śmierci dziecka. Wiemy na tym etapie, że zostały ujawnione zwłoki płodu (...). Te czynności są na wstępnym etapie - poinformowała w rozmowie z Radiem ESKA Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Jak podkreśla prokurator, na tym etapie nie można stwierdzić, czy mamy do czynienia z przestępstwem.