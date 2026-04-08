Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Znaleziono zwłoki płodu. Miały leżeć w śmietniku

|
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Przemyślu
Źródło: Google Earth
Dramatyczne odkrycie w powiecie przemyskim (woj. podkarpackie). W jednym z kontenerów na odpady znaleziono zwłoki płodu - informuje Radio Eska. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Jak przekazują reporterzy Radia ESKA, zgłoszenie trafiło do służb, a na miejsce skierowano policję oraz prokuratora. Na tym etapie śledztwo jest w początkowej fazie i nie przesądzono jeszcze, czy doszło do przestępstwa.

- Sprawą zajmuje się prokuratura. Nie możemy powiedzieć nic o prowadzonym postępowaniu. Nie udzielamy żadnych informacji - powiedziała nam Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.

Cytowana przez radio prokuratura potwierdza, że chodzi o zwłoki płodu.

- Prokuratura uzyskała informację z policji o prowadzeniu wstępnych czynności, w związku z podejrzeniem spowodowania śmierci dziecka. Wiemy na tym etapie, że zostały ujawnione zwłoki płodu (...). Te czynności są na wstępnym etapie - poinformowała w rozmowie z Radiem ESKA Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Jak podkreśla prokurator, na tym etapie nie można stwierdzić, czy mamy do czynienia z przestępstwem.

Źródło: Radio ESKA, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: tomeqs/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
PolicjaPrzemyśl
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
BHDN_NA-80TU_TX_ FIERY MOTORCYCLE _f1b14fb1-2538-49a3-b535-3b51536d2e7e-0013
Motocykl w ogniu, tuż obok dzieci. "Nie mogłem w to uwierzyć"
Świat
imageTitle
Wielka wpadka odzieżowego giganta. Przyznał się do błędu
EUROSPORT
Martwy delfin w Jarszewku
Martwy delfin nad Zalewem Szczecińskim
METEO
Dworzec Zachodni otwarty
Kolejarze zamykają kładkę na Dworcu Zachodnim
WARSZAWA
imageTitle
Polka uwikłana w wypadek tuż przed finiszem
EUROSPORT
O próbę zgwałcenia 13-latki w Rabce-Zdroju podejrzany jest 20-letni mężczyzna
13-latka zaatakowana w drodze do szkoły. Wyrok dla napastnika
Kraków
Donald Trump w Białym Domu
Co po pięciu tygodniach wojny naprawdę osiągnął Trump?
Świat
Arabia Saudyjska, Rijad. Widok na miasto, centrum miasta
Co z zawieszeniem broni? Kolejne kraje informują o dronach
RELACJA
Uczniowie opuścili mury szkoły. Uczą się zdalnie (zdjęcie ilustracyjne)
Zmiany w szkołach. Tusk o działaniach po programie TVN24
Polska
Aleksandra Mirosław mistrzynią świata
Branża bije rekordy. Ostry wzrost przychodów
BIZNES
Jedna przepychanek z kontrolerami
Butelką, nożem i gazem. "To narastająca agresja"
Wrocław
imageTitle
Świątek haruje przed turniejem. "Mnóstwo satysfakcji"
EUROSPORT
dziecko ojciec morze plaza jesien shutterstock_1477545497_S
Depresja z opóźnioną reakcją. Mało znana cena ojcostwa
Zdrowie
Policyjny Black Hawk nad budynkiem w Warszawie
70 policjantów, Black Hawk i antyterroryści w akcji. Nowe informacje
WARSZAWA
Donald Trump
Trump ma nowy plan. "To sposób na zabezpieczenie cieśniny"
BIZNES
Peanut stracił prawie cały nos
Stracił prawie cały nos. "Byliśmy zdruzgotani"
METEO
haker shutterstock_2514086981
Ta AI ma być idealną pomocą dla hakerów. Dostaną ją tylko wybrani
BIZNES
imageTitle
Arena olimpijska w ogniu
EUROSPORT
Skutki izraelskiego ataku na Bejrut (08.04.2026)
"Największy atak" Izraela. "Setki ofiar"
Świat
Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Osiek Włostybory w powiecie sierpeckim doszło zderzenia karetki z szynobusem
Ambulans zderzył się z szynobusem, utrudnienia na kolei
WARSZAWA
47-latek trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
"Akademia gwałtu". Polak zatrzymany po reportażu CNN
Lublin
Statki zacumowane z powodu blokady cieśniny Ormuz w Maskat w Omanie
Zmiana w cieśninie Ormuz po słowach Trumpa
BIZNES
Chłodno, śnieg, deszcz
Quirin przyniesie jeszcze więcej chłodu. W części Polski spadnie śnieg
METEO
Lufthansa, samolot Airbus A321
Nawet po otwarciu cieśniny, przywrócenie dostaw "zajmie jeszcze kilka miesięcy"
BIZNES
Zatrzymania w sprawie oszustw typu BEC
Przeszukali 15 miejsc, zatrzymali 13 osób
WARSZAWA
szczepienie szczepienia AdobeStock_478332164_1
"Cykada" - nowy subwariant Omikrona. Bardziej zaraźliwy dla dzieci
Zdrowie
Capri we Włoszech (zdjęcie ilustracyjne)
Nowy zakaz na słynnej wyspie. Ma związek z turystami
Świat
Małgorzata Manowska
"Nie spełniła obowiązku". Kara pieniężna dla pierwszej prezes
Polska
Pożar hali pod Czosnowem
Duży pożar przy krajowej "7" pod Warszawą
WARSZAWA
Arabella Stanton, Dominic McLaughlin i Alastair Stout
Tak powstaje nowy serial o "Harrym Potterze"
Kultura i styl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica