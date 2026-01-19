O trzech za dużo na pokładzie i trzy miesiące bez prawka

Jasło: dwóch kierowców busów z Mołdawii straciło prawo jazdy za przewożenie zbyt wielu pasażerów Źródło: KPP Jasło

Policjanci z Jasła w minionym tygodniu dwukrotnie interweniowali wobec kierowców busów na mołdawskich tablicach rejestracyjnych, którzy przewozili zbyt wielu pasażerów. Kierowcy zostali ukarani mandatami, punktami karnymi, a także stracili prawa jazdy na trzy miesiące.

Pierwsza kontrola miała miejsce w miejscowości Łężyny. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli mercedesa, którym kierował obywatel Mołdawii. Okazało się, że w pojeździe podróżowały trzy osoby więcej, niż było to dozwolone. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 900 złotych i 8 punktami karnymi. Policjanci zatrzymali mu też prawo jazdy na okres trzech miesięcy.

Kierowcy zostali ukarani mandatami Źródło: KPP w Jaśle

Kilka dni później, na ulicy Św. Jana z Dukli w Jaśle, ci sami funkcjonariusze po raz kolejny zatrzymali do kontroli busa na mołdawskich tablicach. Sytuacja się powtórzyła - w pojeździe przeznaczonym dla 9 osób jechało aż 12. Ten kierowca również zapłacił 900 złotych mandatu, otrzymał 8 punktów karnych i stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Kierowcy przewozili za dużo pasażerów Źródło: KPP w Jaśle

Jak przypomina policja, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym, policjant może zatrzymać prawo jazdy kierowcy, który przewozi większą liczbę osób, niż wynika to z dokumentów pojazdu lub jego konstrukcji.