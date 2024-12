czytaj dalej

Sąd po wniosku prokuratury zdecydował o areszcie tymczasowym dla Marcina Romanowskiego, który - jak wynika z informacji jego obrońcy - przeszedł poważny zabieg. Poseł KO Robert Kropiwnicki zauważył, że "jeżeli prokuratura podtrzymuje to, że jest konieczny areszt i sąd to potwierdza, to znaczy, że coś jest w sprawie". Według posła PiS Mariusza Goska wniosek śledczych jest "bezzasadny". Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) zwrócił uwagę, że "wszyscy którzy mają coś za uszami zaczynają albo chorować, albo wyjeżdżać za granicę".