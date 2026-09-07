Rzeszów Pokaz wyszkolenia i sprzętu na poligonie w Nowej Dębie. Szef MON: Polska staje się ważnym producentem Oprac. Justyna Sochacka |

Kosiniak-Kamysz: chcemy pokazać, jakim sprzętem dysponuje Polska Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: MON/X

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Wydarzenie, zorganizowane dla delegacji zagranicznych z ponad 20 państw, stanowi nowy element promocyjny powiązany z Międzynarodowym Salonem Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach. Szef resortu obrony narodowej podkreślił, że poniedziałkowy pokaz na poligonie w Nowej Dębie odbył się po raz pierwszy w formule bezpośrednio poprzedzającej kieleckie targi. Celem inicjatywy jest zaprezentowanie zagranicznym partnerom, jak nowoczesny sprzęt sprawdza się w rękach polskich żołnierzy.

Pokaz na poligonie w Nowej Dębie Źródło zdjęcia: MON/X

- Chcieliśmy dodać coś nowego. Chcieliśmy pokazać jak ten sprzęt oddziałuje, jak jest opanowany, zawładnięty przez polskich żołnierzy przez nasze jednostki. Chcieliśmy pokazać po to, żeby go też sprzedawać - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier poinformował, że w pokazie uczestniczyli przedstawiciele ponad 20 państw z całego świata, w tym sojusznicy z NATO i Unii Europejskiej, a także delegacje z Korei, Armenii oraz krajów Zatoki Perskiej. Gościem honorowym wydarzenia był wicepremier i minister obrony narodowej Słowacji Robert Kaliňák.

#NowaDęba / Pokaz zintegrowanego działania bojowego elementów ugrupowania bojowego 18. Dywizji Zmechanizowanej obserwuje również wicepremier i minister obrony Republiki Słowackiej Robert Kaliňák wraz z delegacją. pic.twitter.com/i95grlP7rl — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 7, 2026 Rozwiń

Kosiniak-Kamysz: Polska staje się ważnym producentem broni, a nie tylko kupującym

Na poligonie zaprezentowano między innymi polskie konstrukcje, takie jak bojowe wozy piechoty Borsuk, armatohaubice Krab, moździerze Rak oraz zestawy przeciwlotnicze Piorun. Wykorzystano również maszyny pozyskane od USA - śmigłowce Apache i myśliwce F-16.

- Kiedyś byliśmy tylko odbiorcą sprzętu, dzisiaj po programie SAFE, po działaniach związanych z największymi inwestycjami w polskie wojsko od lat, ale też w polski przemysł zbrojeniowy, (...) Polska z państwa, które kupuje, staje się ważnym producentem - mówił szef MON.

Pokaz na poligonie w Nowej Dębie Źródło zdjęcia: TVN24

Wskazał przy tym na rolę Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz korzyści dla lokalnych rynków pracy na Podkarpaciu, między innymi w Stalowej Woli.

Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełniąca też funkcję szefowej rady programowej MSPO, zapowiedziała, że poligonowe pokazy dynamiczne na stałe wejdą do kalendarza kieleckich targów.

- Polska przestała być tylko klientem, a zaczyna być partnerem i sprzedającym. (...) Pokazujemy, że nasz przemysł zbrojeniowy zarabia nie tylko na tej części SAFE, która trafiła do Polski, ale też na częściach mechanizmu SAFE, które trafiły do naszych partnerów z Unii Europejskiej - zaznaczyła wiceminister, odnosząc się do planowanego podpisania kolejnych umów w ramach unijnego mechanizmu finansowego.

Czołg Leopard 2PL na poligonie wojsk lądowych w Nowej Dębie Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz

Tomczyk zapowiada komunikaty do mieszkańców

Z kolei wiceszef MON Cezary Tomczyk zapowiedział, że w najbliższych dniach na terenie kraju zostaną przeprowadzone specjalne sprawdziany wojskowe.

- W ciągu najbliższych dni na terenie Polski będą odbywały się specjalne testy wojskowe, jeżeli chodzi o rażenie dalekiego zasięgu na odległości 1000 kilometrów. Mieszkańcy w całej Polsce w ciągu najbliższych dni będą dostawali specjalne komunikaty, które tego dotyczą - poinformował Tomczyk.

Pokaz wyszkolenia i sprzętu na poligonie w Nowej Dębie

Kierownictwo resortu obrony narodowej na poligonie w Nowej Dębie obserwowało dynamiczny pokaz współdziałania pododdziałów wojsk pancernych, zmechanizowanych, artylerii, rozpoznania oraz obrony przeciwlotniczej. Obserwatorzy mogli zobaczyć w akcji między innymi myśliwce F-16, śmigłowce AH-64 Apache, drony bliskiego rozpoznania FlyEye oraz uderzenia ognia artylerii.

Śmigłowce AH-64 Apache na poligonie wojsk lądowych w Nowej Dębie Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz

Zaprezentowano również działania bezzałogowych systemów uderzeniowych Warmate i Gladius oraz dronów FPV. Kluczowym elementem ćwiczeń był pokaz zwalczania bezzałogowych statków powietrznych z wykorzystaniem broni strzeleckiej, transporterów KTO Rosomak oraz zestawów przeciwlotniczych Poprad i Piorun. Widzowie mogli podziwiać także siłę ognia i mobilność najnowszych czołgów Abrams M1A2, Leopard 2PL oraz bojowych wozów piechoty BWP Borsuk.