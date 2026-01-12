Były policjant podejrzany o serię włamań do myjni samochodowych

Tarnobrzeg Źródło: Google Maps

Jak ustalili śledczy, proceder trwał od maja do czerwca 2025 roku na terenie województw podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Były policjant miał działać wspólnie z 30-letnim mieszkańcem powiatu tarnowskiego.

Łączna wartość skradzionego bilonu została oszacowana na blisko 90 tysięcy złotych, a wartość uszkodzonych urządzeń przekracza 95 tysięcy złotych.

Zaatakowali policjanta, zostali zatrzymani

Podczas próby zatrzymania podejrzanych w nocy z 2 na 3 czerwca 2025 roku na terenie powiatu mieleckiego doszło do incydentu. Policjant próbujący zatrzymać sprawców został zaatakowany przy użyciu środka obezwładniającego.

Prokuratura podała, że po nieudanej interwencji podejrzani uciekli, a następnie dokonali kolejnych włamań na terenie województwa świętokrzyskiego. W godzinach porannych obaj zostali zatrzymani w miejscach zamieszkania.

Usłyszał zarzuty, grozi mu więzienie

Byłemu funkcjonariuszowi postawiono szereg zarzutów, w tym kradzieży z włamaniem, rozboju, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego.

Mężczyzna pozostaje w tymczasowym areszcie, który został przedłużony do 28 lutego 2026 roku. Sprawę do prowadzenia od Prokuratury Rejonowej w Mielcu przejęła Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu.

Za kradzież z włamaniem i czynną napaść na funkcjonariusza publicznego grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Za rozbój - od dwóch do 15 lat więzienia.

Prokuratura informuje, że postępowanie ma charakter rozwojowy i nie wyklucza postawienia kolejnych zarzutów.