Prace prowadzili z dwóch stron, estakadę połączyli w powietrzu
Jak poinformowała we rzeczniczka rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Joanna Rarus, konstrukcja zlokalizowana w pobliżu wzgórza Smokówka ma blisko 460 metrów długości i opiera się na pięciu podporach, z których najwyższa osiąga niemal 30 metrów wysokości.
- Powierzchnia ustroju nośnego odpowiada powierzchni 25 pełnowymiarowych boisk do siatkówki - dodała.
Obiekt składa się z dwóch niezależnych konstrukcji nośnych dla przeciwnych kierunków ruchu.
Ze względu na ukształtowanie terenu oraz wysokość podpór, ustrój nośny wznoszono metodą nawisową (wspornikową), bez użycia rusztowań podpierających od poziomu gruntu.
- Przy wykorzystaniu specjalistycznych, przesuwnych urządzeń formujących, wykonywane było deskowanie, a następnie betonowanie poszczególnych segmentów ustroju nośnego. Prace prowadzono jednocześnie z dwóch stron, od sąsiadujących ze sobą podpór w kierunku środka przęsła, aż do połączenia obu części konstrukcji - zaznaczyła Rarus.
Teraz wykonawca przystąpi do montażu wyposażenia obiektu. Jak podała Rarus, w najbliższych miesiącach prace będą koncentrować się na montażu krawężników kamiennych, desek gzymsowych i barier energochłonnych, a także na zbrojeniu i betonowaniu kap chodnikowych.
- Na płycie pomostu wykonana zostanie izolacja nawierzchni z asfaltu lanego, a całość uzupełnią ekrany przeciwwietrzne. Realizacja tych elementów pozwoli stopniowo przygotowywać estakadę do końcowych etapów budowy i przyszłego udostępnienia jej kierowcom - dodała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA.
Na całym odcinku Babica - Jawornik powstaje w sumie osiem estakad, z których siedem ma już ukończone ustroje nośne. Projekt obejmuje również budowę pięciu wiaduktów drogowych (dwa zostały już udostępnione kierowcom) oraz czterech przejść dla zwierząt.
Trwa budowa s19 na Podkarpaciu
Odcinek S19 Babica - Jawornik ma długość 11,6 km. Umowa na jego realizację została podpisana z firmą Intercor w lutym 2022 roku, a wartość kontraktu wynosi ponad 1,2 mld zł.
Trasa stanowi część międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego północ i południe Europy. Oddanie tego odcinka do użytku planowane jest na 2027 rok.