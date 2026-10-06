Rzeszów Prace prowadzili z dwóch stron, estakadę połączyli w powietrzu

Trwa budowa drogi ekspresowej S19 Babica - Jawornik Źródło wideo: GDDKiA oddział w Rzeszowie Źródło zdj. gł.: GDDKiA oddział w Rzeszowie

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Jak poinformowała we rzeczniczka rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Joanna Rarus, konstrukcja zlokalizowana w pobliżu wzgórza Smokówka ma blisko 460 metrów długości i opiera się na pięciu podporach, z których najwyższa osiąga niemal 30 metrów wysokości.

- Powierzchnia ustroju nośnego odpowiada powierzchni 25 pełnowymiarowych boisk do siatkówki - dodała.

Obiekt składa się z dwóch niezależnych konstrukcji nośnych dla przeciwnych kierunków ruchu.

Trwa budowa drogi ekspresowej S19 Babica - Jawornik Trwa budowa drogi ekspresowej S19 Babica - Jawornik Źródło zdjęcia: GDDKiA oddział w Rzeszowie 0ce74b6c-c061-4320-bb6a-ff147fa89086 Źródło zdjęcia: GDDKiA oddział w Rzeszowie 1f2a8899-f6b3-4445-bf78-20771a2d6493 Źródło zdjęcia: GDDKiA oddział w Rzeszowie

Ze względu na ukształtowanie terenu oraz wysokość podpór, ustrój nośny wznoszono metodą nawisową (wspornikową), bez użycia rusztowań podpierających od poziomu gruntu.

- Przy wykorzystaniu specjalistycznych, przesuwnych urządzeń formujących, wykonywane było deskowanie, a następnie betonowanie poszczególnych segmentów ustroju nośnego. Prace prowadzono jednocześnie z dwóch stron, od sąsiadujących ze sobą podpór w kierunku środka przęsła, aż do połączenia obu części konstrukcji - zaznaczyła Rarus.

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Teraz wykonawca przystąpi do montażu wyposażenia obiektu. Jak podała Rarus, w najbliższych miesiącach prace będą koncentrować się na montażu krawężników kamiennych, desek gzymsowych i barier energochłonnych, a także na zbrojeniu i betonowaniu kap chodnikowych.

- Na płycie pomostu wykonana zostanie izolacja nawierzchni z asfaltu lanego, a całość uzupełnią ekrany przeciwwietrzne. Realizacja tych elementów pozwoli stopniowo przygotowywać estakadę do końcowych etapów budowy i przyszłego udostępnienia jej kierowcom - dodała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

Na całym odcinku Babica - Jawornik powstaje w sumie osiem estakad, z których siedem ma już ukończone ustroje nośne. Projekt obejmuje również budowę pięciu wiaduktów drogowych (dwa zostały już udostępnione kierowcom) oraz czterech przejść dla zwierząt.

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Odcinek S19 Babica - Jawornik ma długość 11,6 km. Umowa na jego realizację została podpisana z firmą Intercor w lutym 2022 roku, a wartość kontraktu wynosi ponad 1,2 mld zł.

Trasa stanowi część międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego północ i południe Europy. Oddanie tego odcinka do użytku planowane jest na 2027 rok.