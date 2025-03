Sąd aresztował mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie nastolatki

czytaj dalej

W sądzie ujawniono dokumenty dotyczące wniosku księcia Sussex o wizę do USA. Ich odtajnienia domagała się Heritage Foundation. Fundacja twierdzi, że książę Harry podczas procesu aplikacyjnego zataił fakt zażywania narkotyków, a to powinno pozbawić go możliwości ubiegania się o amerykańską wizę. - Ludzie są rutynowo deportowani za kłamanie na formularzach imigracyjnych - podkreśla Samuel Dewey, prawnik organizacji.