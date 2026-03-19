Rzeszów

"Przez płoszenie, a nie zabijanie, chcemy zabezpieczać zdrowie i życie ludzi"

Rumunia zwiększa kwoty odstrzału niedźwiedzi brunatnych po ataku na 19-latkę
Niedźwiedzia mama i trzy młode
Źródło: Grzegorz z Bieszczad/ Kontakt24
Ponad 16 milionów złotych zostanie przeznaczonych na czteroletni program ochrony niedźwiedzia brunatnego oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w województwach podkarpackim i małopolskim. W ramach projektu powstanie między innymi grupa interwencyjna, prowadzone będą również działania edukacyjne.

W środę w Rzeszowie podpisana została umowa między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska a Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Program finansowany z pieniędzy krajowych i europejskich, opiera się na trzech filarach: prewencji, interwencji oraz edukacji.

Jak powiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, głównym celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i zwierząt we wzajemnych relacjach, czasami konfliktowych.

Wśród rozwiązań, które będą wprowadzone są m.in. antyniedźwiedziowe kontenery na odpady - ma być zakupionych około półtora tysiąca takich pojemników.

- Niedźwiedź szuka łatwego pożywienia. Z jednej strony chcemy odtworzyć bazę pokarmową w górach, sadząc rodzime gatunki drzew i krzewów owocowych, a z drugiej, zamknąć mu dostęp do śmietników. Część środków zostanie przeznaczona na wyposażenie gmin w specjalne, "antyniedźwiedziowe" kontenery na odpady - wyjaśniła minister.

Powstanie grupa interwencyjna

Kluczowym elementem projektu jest powołanie profesjonalnej grupy interwencyjnej, liczącej docelowo około 20 osób. Zespół będzie dysponował siedzibami: w Cisnej oraz Polańczyku, co pozwoli na całodobowy monitoring i szybką reakcję.

Jak podkreśliła Hennig-Kloska, zadaniem grupy będzie w pierwszej kolejności złapanie, uśpienie i założenie niedźwiedziom obroży telemetrycznej. - Pozwoli to nam śledzić ich ruchy i płoszyć je tak, by nie wchodziły do terenów zabudowanych. Przez płoszenie, a nie zabijanie, chcemy zabezpieczać zdrowie i życie ludzi - zaznaczyła.

Minister dodała, że w Bieszczadach zaobrożowanych jest już pięć niedźwiedzi, a fachowcy szacują, że grupę "interesującą się śmietnikami" stanowi około 20 osobników, głównie samic z młodymi.

Szefowa resortu klimatu poinformowała również o trwających pracach ustawowych, które mają wyposażyć grupę interwencyjną w skuteczniejsze narzędzia. Obecnie do płoszenia zwierząt dopuszczalna jest broń typu paintball, co - zdaniem minister - jest niewystarczające przy spotkaniach z niedźwiedziami czy żubrami.

- Procedujemy w Sejmie projekt, który pozwoli grupie interwencyjnej używać broni gładkolufowej do płoszenia. To mocniejszy i skuteczniejszy środek. Wierzę, że na kolejnym posiedzeniu Sejmu zakończymy prace nad tą ustawą - zapowiedziała.

Podczas spotkania minister odniosła się także do nieprecyzyjnych danych dotyczących liczebności niedźwiedzi w regionie. Dane GUS mówią o około 400 osobnikach (w tym 339 na Podkarpaciu), podczas gdy Instytut Ochrony Przyrody w Krakowie szacuje populację na około 250 sztuk. - Dane są rozbieżne i niewykluczone, że konieczna będzie nowa inwentaryzacja, by lepiej określić skalę wyzwania. Wiadomo jednak, że mamy do czynienia ze wzrostem liczby osobników - przyznała Hennig-Kloska.

Martyna Sokołowska

Czteroletni program

Program ochrony niedźwiedzia brunatnego ma być realizowany przez najbliższe cztery lata we współpracy z samorządami, leśnikami oraz służbami mundurowymi.

Obecny w Rzeszowie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Piotr Otawski wskazał, że projekt daje realną szansę na uniknięcie rozwiązań ostatecznych, czyli odstrzału osobników, które nauczyły się szukać pokarmu w ludzkich gospodarstwach. - Chodzi o takie warunkowanie tych zwierząt, żeby wiedziały, że zbliżanie się do zabudowań wiąże się z bólem. To metoda bolesna, ale najskuteczniejsza w oduczaniu niewłaściwych zachowań i przywracaniu drapieżników do żerowania w ich naturalnym środowisku - wyjaśnił Otawski.

Dopełnieniem działań będzie kompleksowa inwentaryzacja dzikich zwierząt, która ma pomóc w rozstrzygnięciu sporów dotyczących ich liczebności. Szef GDOŚ zapowiedział, że od 2027 roku ruszy nowy projekt finansowany ze środków unijnych, skupiony na policzeniu populacji trzech kluczowych gatunków: niedźwiedzia, wilka oraz rysia. - Pozwoli to precyzyjnie odpowiedzieć na pytania o wielkość populacji oraz dynamikę jej wzrostu - podkreślił Otawski.

Jak powiedział koordynator programu Hubert Fedyń z rzeszowskiego RDOŚ obecnie trwa przetarg na sprzęt, który będzie wykorzystywany przez grupę interwencyjną. - Rekrutujemy również osoby, które będą działać w tej grupie. Sądzę, że zaczniemy w pełni działać za kilka miesięcy - dodał.

Całkowity budżet programu wynosi 16,05 mln zł, z czego ponad 13,6 mln zł pochodzi z dofinansowania unijnego.

Działania w ramach programu obejmą powiaty najbardziej narażone na incydenty z drapieżnikami. W województwie podkarpackim będą to powiaty: leski, bieszczadzki, sanocki i jasielski. Natomiast w Małopolsce powiaty: nowosądecki, nowotarski, tatrzański i gorlicki. 

Autorka/Autor: ms

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

PodkarpacieBieszczadyzwierzętaOchrona zwierzątochrona przyrodyMinisterstwo Środowiska i Klimatu
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica