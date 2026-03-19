Niedźwiedzia mama i trzy młode Źródło: Grzegorz z Bieszczad/ Kontakt24

W środę w Rzeszowie podpisana została umowa między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska a Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Program finansowany z pieniędzy krajowych i europejskich, opiera się na trzech filarach: prewencji, interwencji oraz edukacji.

Jak powiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, głównym celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i zwierząt we wzajemnych relacjach, czasami konfliktowych.

Wśród rozwiązań, które będą wprowadzone są m.in. antyniedźwiedziowe kontenery na odpady - ma być zakupionych około półtora tysiąca takich pojemników.

- Niedźwiedź szuka łatwego pożywienia. Z jednej strony chcemy odtworzyć bazę pokarmową w górach, sadząc rodzime gatunki drzew i krzewów owocowych, a z drugiej, zamknąć mu dostęp do śmietników. Część środków zostanie przeznaczona na wyposażenie gmin w specjalne, "antyniedźwiedziowe" kontenery na odpady - wyjaśniła minister.

Powstanie grupa interwencyjna

Kluczowym elementem projektu jest powołanie profesjonalnej grupy interwencyjnej, liczącej docelowo około 20 osób. Zespół będzie dysponował siedzibami: w Cisnej oraz Polańczyku, co pozwoli na całodobowy monitoring i szybką reakcję.

Jak podkreśliła Hennig-Kloska, zadaniem grupy będzie w pierwszej kolejności złapanie, uśpienie i założenie niedźwiedziom obroży telemetrycznej. - Pozwoli to nam śledzić ich ruchy i płoszyć je tak, by nie wchodziły do terenów zabudowanych. Przez płoszenie, a nie zabijanie, chcemy zabezpieczać zdrowie i życie ludzi - zaznaczyła.

Minister dodała, że w Bieszczadach zaobrożowanych jest już pięć niedźwiedzi, a fachowcy szacują, że grupę "interesującą się śmietnikami" stanowi około 20 osobników, głównie samic z młodymi.

Szefowa resortu klimatu poinformowała również o trwających pracach ustawowych, które mają wyposażyć grupę interwencyjną w skuteczniejsze narzędzia. Obecnie do płoszenia zwierząt dopuszczalna jest broń typu paintball, co - zdaniem minister - jest niewystarczające przy spotkaniach z niedźwiedziami czy żubrami.

- Procedujemy w Sejmie projekt, który pozwoli grupie interwencyjnej używać broni gładkolufowej do płoszenia. To mocniejszy i skuteczniejszy środek. Wierzę, że na kolejnym posiedzeniu Sejmu zakończymy prace nad tą ustawą - zapowiedziała.

Podczas spotkania minister odniosła się także do nieprecyzyjnych danych dotyczących liczebności niedźwiedzi w regionie. Dane GUS mówią o około 400 osobnikach (w tym 339 na Podkarpaciu), podczas gdy Instytut Ochrony Przyrody w Krakowie szacuje populację na około 250 sztuk. - Dane są rozbieżne i niewykluczone, że konieczna będzie nowa inwentaryzacja, by lepiej określić skalę wyzwania. Wiadomo jednak, że mamy do czynienia ze wzrostem liczby osobników - przyznała Hennig-Kloska.

Czteroletni program

Program ochrony niedźwiedzia brunatnego ma być realizowany przez najbliższe cztery lata we współpracy z samorządami, leśnikami oraz służbami mundurowymi.

Obecny w Rzeszowie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Piotr Otawski wskazał, że projekt daje realną szansę na uniknięcie rozwiązań ostatecznych, czyli odstrzału osobników, które nauczyły się szukać pokarmu w ludzkich gospodarstwach. - Chodzi o takie warunkowanie tych zwierząt, żeby wiedziały, że zbliżanie się do zabudowań wiąże się z bólem. To metoda bolesna, ale najskuteczniejsza w oduczaniu niewłaściwych zachowań i przywracaniu drapieżników do żerowania w ich naturalnym środowisku - wyjaśnił Otawski.

Dopełnieniem działań będzie kompleksowa inwentaryzacja dzikich zwierząt, która ma pomóc w rozstrzygnięciu sporów dotyczących ich liczebności. Szef GDOŚ zapowiedział, że od 2027 roku ruszy nowy projekt finansowany ze środków unijnych, skupiony na policzeniu populacji trzech kluczowych gatunków: niedźwiedzia, wilka oraz rysia. - Pozwoli to precyzyjnie odpowiedzieć na pytania o wielkość populacji oraz dynamikę jej wzrostu - podkreślił Otawski.

Jak powiedział koordynator programu Hubert Fedyń z rzeszowskiego RDOŚ obecnie trwa przetarg na sprzęt, który będzie wykorzystywany przez grupę interwencyjną. - Rekrutujemy również osoby, które będą działać w tej grupie. Sądzę, że zaczniemy w pełni działać za kilka miesięcy - dodał.

Całkowity budżet programu wynosi 16,05 mln zł, z czego ponad 13,6 mln zł pochodzi z dofinansowania unijnego.

Działania w ramach programu obejmą powiaty najbardziej narażone na incydenty z drapieżnikami. W województwie podkarpackim będą to powiaty: leski, bieszczadzki, sanocki i jasielski. Natomiast w Małopolsce powiaty: nowosądecki, nowotarski, tatrzański i gorlicki.