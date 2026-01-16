Miał wielokrotnie zgwałcić syna partnerki. Chłopiec powiedział o tym nauczycielce

Przemyśl Źródło: Google Maps

Za zbrodnię zgwałcenia małoletniego grozi nawet dożywocie. Pierwszy zarzut w tej sprawie 33-latek usłyszał w listopadzie ubiegłego roku. Teraz Prokuratura Rejonowa w Przemyślu, po zgromadzeniu materiału dowodowego, uzupełniła Adrianowi D. zarzuty o wielokrotne zgwałcenie chłopca.

Zarzut dla matki

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu prokurator Marta Pętkowska, do gwałtów na dziecku, według ustaleń śledztwa, dochodziło od września 2024 do czerwca 2025 roku i od 9 sierpnia 2025 do 2 listopada 2025 r.

Dodała, że zarzut znęcania się nad synem poprzez zaniechanie udzielenia mu pomocy 2 listopada 2025 roku usłyszała także jego matka - 35 letnia Joanna K.

Nie przyznają się

Adrian D. od 5 listopada przebywa w areszcie, który został mu przedłużony przez sąd do 2 maja. Zaś wobec matki chłopca prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze - dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z synami oraz Adrianem D.

Oboje podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyli obszerne wyjaśnienia.

Zbrodnia zgwałcenia osoby małoletniej poniżej 15 roku życia zagrożona jest karą na czas nie krótszy od 5 lat albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Jak przekazała prokurator, do ujawnienia przestępstwa doszło w szkole, do której uczęszcza pokrzywdzony chłopiec. Dopytywana dodała, że chłopiec przyznał się nauczycielce.

Zaznaczyła, że ze względu na dobro pokrzywdzonego i z uwagi na dobro postępowania prokuratura nie udziela szczegółowych informacji w tej sprawie.

