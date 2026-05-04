Rzeszów Osiem osób i 47 automatów. Akcja KAS przeciwko nielegalnemu hazardowi

Akcja KAS przeciwko nielegalnemu hazardowi Źródło: KAS

O działaniach przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu poinformowała rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie kom. Edyta Chabowska

- Kontrole objęły 11 punktów w kilku miastach obu województw. Poza urządzeniami do gier mundurowi przejęli 30 tys. zł w gotówce. Dwóm osobom przedstawiono zarzuty prowadzenia nielegalnych gier hazardowych - dodała.

Kara za nielegalny hazard

W siedmiu lokalizacjach funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu wykryli środki odurzające. Podczas przeszukań zabezpieczono także przedmioty niebezpieczne, w tym maczety, bagnety oraz noże. Łącznie zatrzymano osiem osób.

Jak przypomniała kom. Chabowska, za organizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności do 3 lat. Niezależnie od postępowania karnego, właścicielom lokali i organizatorom grozi kara administracyjna w wysokości 100 tys. zł od każdego automatu.

Jak podał dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie mł. insp. Krzysztof Basak, w ubiegłym roku postępowania prowadzone przez podkarpacką KAS zakończyły się wydaniem blisko 300 decyzji nakładających kary pieniężne. Łączna kwota sankcji za naruszenie ustawy o grach hazardowych wyniosła ponad 80 mln zł.

- Nasze ostatnie działania to element konsekwentnej walki z nielegalnym hazardem oraz przestępczością towarzyszącą, w tym obrotem narkotykami i posiadaniem niebezpiecznych przedmiotów - dodał szef rzeszowskiej IAS.

