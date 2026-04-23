Rzeszów Nie żyje 58-letnia kobieta. Ciało w lesie, syn zgłosił atak niedźwiedzia

Nie żyje 58-letnia kobieta. Syn zgłosił atak niedźwiedzia

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w czwartek (23 kwietnia) w miejscowości Płonna w powiecie sanockim. Zgłaszającym był syn 58-letniej kobiety. - O godzinie 10.26 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w miejscowości Płonna doszło do ataku niedźwiedzia na kobietę. Na miejsce skierowane zostały trzy zastępy straży pożarnej i policja. O godzinie 11.21 strażacy na quadach dotarli do kobiety. Była nieprzytomna. Ze względu na rozległe obrażenia odstąpili od czynności medycznych - przekazał nam starszy kapitan Paweł Giba, oficer prasowy KP PSP w Sanoku.

Miejsce, w pobliżu którego znaleziono ciało 58-latki Źródło: Martyna Sokołowska/tvn24.pl

Kobieta to 58-letnia mieszkanka gminy Zagórz. - Kobieta nie żyje, na jej ciele są widoczne obrażenia - powiedziała nam aspirant sztabowa Anna Oleniacz z sanockiej policji.

Na miejscu pracują prokurator i lekarz. - Trwają czynności, które mają wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Miejsca pilnują policjanci wyposażeni w broń gładkolufową - dodała policjantka. Ciało zostanie zabezpieczone do badań.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Płonna Źródło: Google Maps/TVN24

Syn usłyszał krzyk: niedźwiedź, niedźwiedź!

Dziennikarka tvn24.pl rozmawiała z jednym ze strażaków, którzy są na miejscu zdarzenia. - Kobieta ma obrażenia głowy, szarpane i rozległe. Według relacji jej syna, zadzwoniła do niego i podczas rozmowy usłyszał on jej krzyk "Niedźwiedź, niedźwiedź!". Chwilę później połączenie zostało przerwane, kolejnego telefonu matka już nie odebrała. Znalazł ciało, zbiegł do nas, później nie mógł trafić w to samo miejsce. Sam nie widział zdarzenia, nie widział też niedźwiedzia - opowiedział strażak.

Według nieoficjalnych informacji, matka z 27-letnim synem zbierali w lesie poroża jeleniowatych, na które trwa właśnie sezon. Jednocześnie jest to sezon dużej aktywności wybudzonych już z zimowego snu niedźwiedzi i to właśnie zbieracze poroży, wędrujący po lasach poza utartymi turystycznymi ścieżkami natykają się często na niedźwiedzie.

Akcja w pobliżu miejsca ataku Źródło: Martyna Sokołowska

Prokurator Rejonowy w Sanoku Izabela Jurkowska-Hanus przekazała, że na ten moment nie ma żadnych innych okoliczności które mogłyby wskazywać na inną przyczynę zgonu, niż ta wynikająca ze zgłoszenia.

Starosta: odstrzał jednego niedźwiedzia nic nie da

- Odstrzał jednej niedźwiedzicy nie rozwiąże sprawy. To muszą być inne działania. Może jedzenie głęboko w lesie, żeby nie podchodziły do siedlisk ludzi? Dzisiejsze wydarzenie miało wprawdzie miejsce w lesie, ale w pobliżu tutaj są ścieżki turystyczne - komentował na miejscu Robert Pieszczoch, starosta sanocki.

- Mama uwielbiała las, dość często do niego chodziła na spacer. Niedźwiedź jak leży to jest taka skłębiona górka, jak kopiec z ciemnej ziemi. Jak się nastąpi, to nie ma ratunku. Musiał być za blisko, naszła na niego bezpośrednio i stała się tragedia - mówił w rozmowie z reporterką tvn.24pl jeden z synów ofiary.

Służby w pobliżu miejsca ataku Źródło: Martyna Sokołowska, tvn24.pl

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo