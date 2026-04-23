Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Nie żyje 58-letnia kobieta. Ciało w lesie, syn zgłosił atak niedźwiedzia

|
Służby w pobliżu miejsca ataku
Nie żyje 58-letnia kobieta. Syn zgłosił atak niedźwiedzia
Źródło: TVN24
Nie żyje 58-letnia kobieta. Jej ciało znaleziono w lesie w powiecie sanockim na Podkarpaciu. Z informacji przekazanych przez jej syna wynika, że miał zaatakować ją niedźwiedź. Ciało było zmasakrowane. - Musiała na niego nastąpić. Niedźwiedź, jak leży, to jest to taka skłębiona górka, jak kopiec ciemnej ziemi - mówi w rozmowie z tvn24.pl drugi syn ofiary.

Do zdarzenia doszło w czwartek (23 kwietnia) w miejscowości Płonna w powiecie sanockim. Zgłaszającym był syn 58-letniej kobiety. - O godzinie 10.26 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w miejscowości Płonna doszło do ataku niedźwiedzia na kobietę. Na miejsce skierowane zostały trzy zastępy straży pożarnej i policja. O godzinie 11.21 strażacy na quadach dotarli do kobiety. Była nieprzytomna. Ze względu na rozległe obrażenia odstąpili od czynności medycznych - przekazał nam starszy kapitan Paweł Giba, oficer prasowy KP PSP w Sanoku.

Miejsce, w pobliżu którego znaleziono ciało 58-latki
Źródło: Martyna Sokołowska/tvn24.pl

Kobieta to 58-letnia mieszkanka gminy Zagórz. - Kobieta nie żyje, na jej ciele są widoczne obrażenia - powiedziała nam aspirant sztabowa Anna Oleniacz z sanockiej policji.

Na miejscu pracują prokurator i lekarz. - Trwają czynności, które mają wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Miejsca pilnują policjanci wyposażeni w broń gładkolufową - dodała policjantka. Ciało zostanie zabezpieczone do badań.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Płonna
Źródło: Google Maps/TVN24

Syn usłyszał krzyk: niedźwiedź, niedźwiedź!

Dziennikarka tvn24.pl rozmawiała z jednym ze strażaków, którzy są na miejscu zdarzenia. - Kobieta ma obrażenia głowy, szarpane i rozległe. Według relacji jej syna, zadzwoniła do niego i podczas rozmowy usłyszał on jej krzyk "Niedźwiedź, niedźwiedź!". Chwilę później połączenie zostało przerwane, kolejnego telefonu matka już nie odebrała. Znalazł ciało, zbiegł do nas, później nie mógł trafić w to samo miejsce. Sam nie widział zdarzenia, nie widział też niedźwiedzia - opowiedział strażak.

Według nieoficjalnych informacji, matka z 27-letnim synem zbierali w lesie poroża jeleniowatych, na które trwa właśnie sezon. Jednocześnie jest to sezon dużej aktywności wybudzonych już z zimowego snu niedźwiedzi i to właśnie zbieracze poroży, wędrujący po lasach poza utartymi turystycznymi ścieżkami natykają się często na niedźwiedzie.

Akcja w pobliżu miejsca ataku
Akcja w pobliżu miejsca ataku
Źródło: Martyna Sokołowska

Prokurator Rejonowy w Sanoku Izabela Jurkowska-Hanus przekazała, że na ten moment nie ma żadnych innych okoliczności które mogłyby wskazywać na inną przyczynę zgonu, niż ta wynikająca ze zgłoszenia. 

Starosta: odstrzał jednego niedźwiedzia nic nie da

- Odstrzał jednej niedźwiedzicy nie rozwiąże sprawy. To muszą być inne działania. Może jedzenie głęboko w lesie, żeby nie podchodziły do siedlisk ludzi? Dzisiejsze wydarzenie miało wprawdzie miejsce w lesie, ale w pobliżu tutaj są ścieżki turystyczne - komentował na miejscu Robert Pieszczoch, starosta sanocki.

- Mama uwielbiała las, dość często do niego chodziła na spacer. Niedźwiedź jak leży to jest taka skłębiona górka, jak kopiec z ciemnej ziemi. Jak się nastąpi, to nie ma ratunku. Musiał być za blisko, naszła na niego bezpośrednio i stała się tragedia - mówił w rozmowie z reporterką tvn.24pl jeden z synów ofiary.

Służby w pobliżu miejsca ataku
Służby w pobliżu miejsca ataku
Źródło: Martyna Sokołowska, tvn24.pl
TVN24
Dowiedz się więcej:

TVN24

Na żywo

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Martyna Sokołowska, tvn24.pl

Udostępnij:
Tagi:
Podkarpacieochrona przyrody
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica