Rzeszów

Odsiaduje wyrok dożywocia, choć "są dowody niewinności". Minister reaguje

Więzienie
Dożywocie, choć "są dowody niewinności". Fragment materiału Polska i Świat (24.02.2025 rok)
Źródło: TVN24
Piotr P. został skazany przez niemiecki sąd za zabójstwo popełnione w Monachium. Od prawie 20 lat odsiaduje wyrok dożywocia, chociaż ponad 15 lat temu do tej zbrodni przyznał się inny mężczyzna. Usłyszał on już nawet wyrok i po dziewięciu latach odsiadki wyszedł na wolność. Jest reakcja polskiego wymiaru sprawiedliwości po reportażu TVN24+ Originals. - Ja na pewno tej sprawy nie zostawię - zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

57-letni dziś Piotr P. został w 2006 roku skazany przez sąd w Monachium na dożywocie za zamordowanie Ecateriny I. Jak pokazało jednak późniejsze postępowanie polskiej prokuratury, zbrodnię popełnił inny mężczyzna.

- Od kilkunastu lat polski wymiar sprawiedliwości, polskie państwo nie podejmuje żadnego wysiłku, żeby tego człowieka zza krat wyciągnąć - opowiadał w reportażu Macieja Zalewskiego "Osadzony. Podwójna Rzeczywistość" Paweł Matyja, obrońca Piotra P., który w przeszłości reprezentował między innymi niesłusznie skazanego Tomasza Komendę.

Jak dodał, w jego przypadku nawet nie trzeba szukać dowodów niewinności. - One są - podkreślił.

Piotr P.

"Ta sprawa poraża jeszcze bardziej niż Tomasza Komendy"

Po reportażu TVN24+ Originals jest reakcja polskiej strony.

- My musimy stosować tu ściśle prawo, natomiast ja na pewno tej sprawy nie zostawię - mówi reporterowi TVN24 Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Inny mężczyzna przyznał się do zabójstwa

Piotr P., będąc już od lat w Niemczech, podjął współpracę z 17-letnim wówczas "Tomaszem L." (który później okazał się być Tomaszem W. - Piotr P. nie był tego świadomy). Mężczyźni dokonywali napadów.

26 marca 2004 roku w Monachium ich celem stała się Ecaterina I. Rozbój z rabunkiem zakończył się zbrodnią.

Od lat niezmiennie Piotr P. twierdzi, że w trakcie akcji został na ulicy, a do mieszkania wszedł tylko "Tomasz L.", który po jakimś czasie wrócił ze zrabowanymi rzeczami. Gdy mediach pojawia się informacja o brutalnym zabójstwie Ecateriny, "Tomasz L." uciekł z kraju. Piotr P. został w Monachium i tam w trakcie śledztwa go aresztowano.

Niemiecka prokuratura od początku nie wierzyła Piotrowi P. Nie mogła też znaleźć "Tomasza L.", nie wiedząc, że posługiwał się on fałszywymi dokumentami i w rzeczywistości był Tomaszem W. - dlatego objęła go odrębnym postępowaniem.

Ostatecznie po dwóch latach śledztwa niemiecki sąd skazał Piotra P. na dożywocie - tylko w oparciu o zeznania współwięźnia - obcokrajowca, któremu groziło wydalenie z Niemiec i miał on osobisty interes we współpracy ze służbami. Pogrążył oskarżonego Polaka, zeznając, że ten przyznał się ponoć do pobytu w mieszkaniu, gdy doszło do zabójstwa.

"Ślady na duszy", czyli "kompletna aberracja na rozumie"

"Ślady na duszy", czyli "kompletna aberracja na rozumie"

Polska
Siedem lat spędził w areszcie, został uniewinniony. Poruszające słowa matki

Siedem lat spędził w areszcie, został uniewinniony. Poruszające słowa matki

Katowice

P. został skazany w październiku 2006 roku za rozbój i morderstwo. Początkowo odsiadywał wyrok w Niemczech, ale w 2009 roku doszło do przekazania P. Polsce. Dziś wyrok odbywa w Rzeszowie.

W 2010 roku zatrzymano w Polsce Tomasza W. - w ramach śledztwa prowadzonego przez prokuratury w Polsce i w Niemczech m.in. w sprawie pewnej grupy przestępczej z Podkarpacia. Piotrowi P. pokazano jego zdjęcia i potwierdził on, że jest to mężczyzna, który uczestniczył z nim w rabunku w Monachium - dla niego "Tomasz L.".

Wydawało się, że doszło do przełomu. W obecności polskich i niemieckich funkcjonariuszy Tomasz W. przyznał się wtedy do zamordowania Ecateriny I. Co więcej, zaznaczył, że zbrodni dokonał sam.

W 2011 roku, po przekazaniu go Niemcom, usłyszał więc wyrok - dziewięć lat i trzy miesiące pozbawienia wolności. Wymiar kary był niski z powodu niemieckiego prawa, bo sprawca w momencie dokonywania zbrodni był niepełnoletni.

To jednak nie zmieniło sytuacji Piotra P. Od tamtego momentu minęło 15 lat, a walka z niemieckim wymiarem sprawiedliwości wciąż trwa. Mimo wielu lat starań skazanego i jego pełnomocników, nadal przebywa w więzieniu.

Dożywocie, choć "są dowody niewinności". Co robi prokuratura? Co zrobi prezydent?
Dożywocie, choć "są dowody niewinności". Co robi prokuratura? Co zrobi prezydent?

Świat

Reakcja po kilkunastu latach

Maria Ejchart, wiceministra sprawiedliwości nie deklarowała wcześniej, że podejmie kroki w tej sprawie. Jak tłumaczyła, podstawowym problemem dla polskiej strony jest określenie, "czy te dwa wyroki się wykluczają". - Jeżeli tak, to mamy problem i to jest podstawa do wznowienia - potwierdza Ejchart.

Zwrot w sprawie nastąpił po reportażu TVN24. Obecnie planowane jest spotkanie ze stroną niemiecką w formie dyplomatycznej. - Żeby zasygnalizować naszą wolę i przekonanie o konieczności wznowienia tego postępowania przez sąd niemiecki - mówi tym razem wiceministra sprawiedliwości.

- Zleciłem to właściwym departamentom Ministerstwa Sprawiedliwości i także prokuratorzy się tym zajmują. Mamy w tej sprawie wiele aspektów, przede wszystkim wykonujemy wyrok sądu niemieckiego i żeby doszło do wzruszenia tej sprawy, musimy wznowić tę sprawę w Niemczech - tłumaczy z kolei Waldemar Żurek.

Jak dodaje, aby podjąć kolejne kroki strona polska musi wystąpić do Niemiec o udostępnienie dokumentów w tej sprawie. Minister Żurek zapowiedział kontakt ze swoim niemieckim odpowiednikiem.

- Jeżeli się okaże, że mamy w więzieniu człowieka, który jest niewinny, to powinniśmy zrobić wszystko, żeby jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby on to więzienie opuścił - powiedział.

Klatka kluczowa-251061
Dożywocie, choć "są dowody niewinności". Materiał Polska i Świat (24.02.2025 rok)
Źródło: TVN24

Piotra P. może ułaskawić również prezydent, ale decyzja jeszcze nie zapadła. Taki ruch wpłynie jednak tylko na wymiar kary, a bez wznowienia procesu sądowego i potencjalnej zmiany wyroku przez niemiecki sąd Piotr P. nadal w świetle prawa będzie zabójcą.

Jest też trzecie, tymczasowe rozwiązanie analizowane przez Prokuraturę Krajową.

- To jest opcja pośrednia. To jest artykuł 568 kodeksu postępowania karnego, który pozwala zawiesić wykonywanie kary na czas postępowania o ułaskawienie - mówi Maria Ejchart.

pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Opracowała Marta Korejwo-Danowska/ tam

Autorka/Autor: Maciej Zalewski

Źródło: Polska i Świat TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Ministerstwo SprawiedliwościWaldemar ŻurekNiemcy
