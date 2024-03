Najechała na leżącego na jezdni mężczyznę. Nie wiadomo, kiedy zmarł

czytaj dalej

Strona polska nie śledziła tej rakiety przez cały czas. Ona nam znika, pojawia się, ale na podstawie aproksymacji jej kierunku i prędkości jesteśmy w stanie przewidzieć tor jej lotu - powiedział w TVN24 generał Tomasz Drewniak, były inspektor Sił Powietrznych i ekspert Fundacji Stratpoints. Ocenił, że "to jest jak partia szachów, w której gracze nie widzą się nawzajem". - My od początku do końca kontrolowaliśmy sytuację. Zrobiliśmy szach, nie trzeba było robić mata, bo partia się sama rozwiązała - powiedział Drewniak. W jego ocenie "wszystkie decyzje były prawidłowe".