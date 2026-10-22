Tysiące kobiet wyszło na ulice. Co zostało z tego gniewu?

Pięcioletnia Jagoda ma różowe martensy i maszeruje obok mamy. Wokół blisko setka kobiet ubranych na czarno. Idą przez Wetlinę (Podkarpacie), skandując: "Nie ma zgody".
Jest jesień 2020 roku. Protestują przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z 22 października, który zaostrza prawo aborcyjne.
Przechodzą główną drogą Wetliny, a potem wspinają się na szczyt Smerek. Wychodzą w góry, by stamtąd wykrzyczeć sprzeciw wobec tego, jak potraktowano kobiety.
Pozostało 94% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Jak wyglądały protesty kobiet w małych miejscowościach.
Jakie były konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku.
Jak zmieniły się nastroje społeczne po zmianie władzy w 2023 roku.
Jaki jest wpływ niespełnionych obietnic politycznych na zaangażowanie społeczne.