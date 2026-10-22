Tysiące kobiet wyszło na ulice. Co zostało z tego gniewu?

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Pięcioletnia Jagoda ma różowe martensy i maszeruje obok mamy. Wokół blisko setka kobiet ubranych na czarno. Idą przez Wetlinę (Podkarpacie), skandując: "Nie ma zgody".

Jest jesień 2020 roku. Protestują przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z 22 października, który zaostrza prawo aborcyjne.

Przechodzą główną drogą Wetliny, a potem wspinają się na szczyt Smerek. Wychodzą w góry, by stamtąd wykrzyczeć sprzeciw wobec tego, jak potraktowano kobiety.