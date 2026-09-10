Dwie nastolatki na jednej hulajnodze. 17-latka z promilem alkoholu
Do groźnie wyglądającego zdarzenia z udziałem dwóch nastolatek doszło 4 września około godziny 21.30 w Pełkiniach w powiecie jarosławskim na Podkarpaciu.
Dwie nastolatki jechały hulajnogą. Jedna była pijana
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 14-letnia mieszkanka gminy Jarosław podczas jazdy hulajnogą elektryczną straciła panowanie nad pojazdem i przewróciła się na jezdnię. Razem z nią jechała 17-latka. Starsza z nastolatek doznała obrażeń i została przewieziona do szpitala.
Jak wykazało badanie trzeźwości, 17-latka miała w organizmie ponad promil alkoholu. Kierująca hulajnogą była trzeźwa.
Obie nastolatki jechały bez kasków ochronnych.
Policja przypomina o zasadach
Hulajnoga elektryczna jest przeznaczona do przewozu wyłącznie jednej osoby. Przewożenie pasażera wpływa na stabilność pojazdu i zwiększa ryzyko utraty panowania nad nim.
Osoby do 16. roku życia poruszające się rowerem lub hulajnogą elektryczną mają obowiązek korzystania z kasku ochronnego. Za brak kasku odpowiedzialność może ponieść rodzic lub opiekun - przepisy przewidują w takim przypadku mandat w wysokości 100 złotych.
Policjanci apelują o przestrzeganie przepisów i zachowanie ostrożności podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych.