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Podkarpackie

Dwie nastolatki na jednej hulajnodze. 17-latka z promilem alkoholu

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Hulajnoga
"Hulajnogi są coraz częściej używane w weekendy"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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14-latka przewoziła hulajnogą elektryczną pijaną 17-letnią koleżankę. Podczas niebezpiecznej jazdy jednoślad przewrócił się na jezdnię, a starsza z dziewczyn trafiła do szpitala. Miała w organizmie ponad promil alkoholu.

Do groźnie wyglądającego zdarzenia z udziałem dwóch nastolatek doszło 4 września około godziny 21.30 w Pełkiniach w powiecie jarosławskim na Podkarpaciu.

Dwie nastolatki jechały hulajnogą. Jedna była pijana

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 14-letnia mieszkanka gminy Jarosław podczas jazdy hulajnogą elektryczną straciła panowanie nad pojazdem i przewróciła się na jezdnię. Razem z nią jechała 17-latka. Starsza z nastolatek doznała obrażeń i została przewieziona do szpitala.

Jak wykazało badanie trzeźwości, 17-latka miała w organizmie ponad promil alkoholu. Kierująca hulajnogą była trzeźwa.

Obie nastolatki jechały bez kasków ochronnych.

Policja przypomina o zasadach

Hulajnoga elektryczna jest przeznaczona do przewozu wyłącznie jednej osoby. Przewożenie pasażera wpływa na stabilność pojazdu i zwiększa ryzyko utraty panowania nad nim.

Osoby do 16. roku życia poruszające się rowerem lub hulajnogą elektryczną mają obowiązek korzystania z kasku ochronnego. Za brak kasku odpowiedzialność może ponieść rodzic lub opiekun - przepisy przewidują w takim przypadku mandat w wysokości 100 złotych.

Policjanci apelują o przestrzeganie przepisów i zachowanie ostrożności podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
AlkoholPodkarpaciePolicjaHulajnogi
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