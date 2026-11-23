PODKARPACKIE Szczątki rakiet Ch-101 trafią do biegłych. Oględziny w Mołodyczu zakończone Oprac. Justyna Sochacka |

Prokuratura Okręgowa w Lublinie o najnowszych ustaleniach w sprawie rosyjskich pocisków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Lubelska prokuratura okręgowa poinformowała, że w poniedziałek zostały zakończone "czynności procesowe (oględziny) na miejscu ujawnienia szczątków pocisku manewrującego Ch-101 w miejscowości Mołodycz" w województwie podkarpackim.

Dodała, że przez najbliższą noc teren pozostaje pod stałym dozorem służb. We wtorek "na miejscu będą prowadzone wyłącznie prace porządkowe, po których teren zostanie przekazany".

"Tym samym zakończono wszystkie oględziny terenowe we wszystkich trzech lokalizacjach (Nowy Lipowiec, Rudnik, Mołodycz). Zabezpieczony materiał dowodowy trafi teraz do badań laboratoryjnych i ekspertyz biegłych" - przekazała Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

✅ ZAKOŃCZENIE OGLĘDZIN W MOŁODYCZU (pow. jarosławski)



Informujemy, że prokuratorzy wojskowi oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej zakończyli dziś czynności procesowe (oględziny) na miejscu ujawnienia szczątków pocisku manewrującego Ch-101 w miejscowości Mołodycz.

🔹 Przez… — Prokuratura Okręgowa w Lublinie (@Prok_Okreg_Lub) November 23, 2026 Rozwiń

Wcześniej prokuratura informowała, że we wszystkich trzech miejscach znaleziono szczątki rosyjskich pocisków manewrujących Ch-101.

Śledztwo w sprawie upadku trzech rosyjskich rakiet w Polsce

Śledztwo w sprawie upadku trzech rosyjskich rakiet prowadzi wydział wojskowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie prokurator Marcin Kozak mówił w poniedziałek, że śledztwo dotyczy przestępstwa sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach poprzez eksplozję materiałów wybuchowych.

- W toku tego postępowania będą również rozpatrywane kwestie naruszenia przepisów polskiego prawa lotniczego oraz naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej wbrew przepisom - zaznaczył Kozak.

Dodał, że zgromadzony materiał dowodowy zostanie przekazany do dalszych badań biegłym z zakresu uzbrojenia, techniki wojskowej, lotnictwa, elektroniki oraz badań fizykochemicznych. - Wiemy, że to jest pocisk manewrujący Ch-101, ale chcemy poznać szczegóły techniczne zarówno w zakresie napędu tego pocisku, jak i systemów nawigacyjnych, jaką głowicę bojową ze sobą niósł - dodał Kozak.

Tak wygląda pocisk manewrujący Ch-101

Prokuratura będzie też ustalać okoliczności, w jakich doszło do upadku pocisków - czy przyczyną była awaria techniczna, wyczerpanie paliwa, zakłócenie systemów nawigacyjnych czy zadziałanie systemów obrony. Sprawdzana będzie również dokładna trajektoria lotu, w tym to, skąd i jakim korytarzem obiekty nadleciały nad terytorium Polski. Badane będzie też, w jakich okolicznościach doszło do wystrzelenia tych pocisków i czy pociski zostały skierowane na terytorium Polski celowo, czy też znalazły się nad nim w sposób niezamierzony..

Kozak podkreślił, że we wszystkich lokalizacjach pociski spadły na tereny niezabudowane, nikt nie został ranny, nie zanotowano istotnych szkód w mieniu.

Wcześniej informowano o niewielkich uszkodzeniach poszycia dachowego na jednej z sąsiednich posesji. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski powiedział w poniedziałek na briefingu, że rozmawiał z właścicielem posesji w Nowym Lipowcu, w pobliżu której spadła jedna z rakiet. - Dowiedzieliśmy się o uszkodzeniu poszycia dachu. Nie ma większych szkód czy uszkodzeń - stwierdził. Dodał, że zaproponował mieszkańcowi pomoc. W kontakcie z nim będzie Departament Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Według wstępnych ustaleń prokuratury wszystkie pociski zostały wyprodukowane w czwartym kwartale 2026 roku w zakładach w Dubnej w obwodzie moskiewskim.