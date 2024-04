Zmarł po zjedzeniu galarety ich wyrobu, będzie zmiana zarzutu dla małżeństwa

Małżeństwo, które na targu w Nowej Dębie (woj. podkarpackie) handlowało własnymi wyrobami mięsnymi, usłyszy zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Po zjedzeniu galarety ich wyrobu zmarła jedna osoba, a dwie trafiły do szpitali. Zarzut zagrożony jest karą pięciu lat więzienia.

Chodzi o sprawę zatrucia po zjedzeniu wyrobów mięsnych kupionych na targu w Nowej Dębie, w wyniku którego zmarł 54-letni mężczyzna, a dwie kobiety w wieku 67- i 72-lata, trafiły do szpitala.

Po uzyskaniu wyników sekcji zwłok, z których wynika, że 54-latek zmarł w wyniku zatrucia azotynem sodu, czyli środkiem do peklowania mięsa, prokurator zmienił małżeństwu zarzuty na nieumyślne spowodowanie śmierci.

Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zarzut dla Reginy i Wiesława S. zostanie zmieniony także w przypadku dwóch kobiet, które w wyniku zatrucia mięsem trafiły do szpitali. Na razie nie wiadomo jeszcze, jakie to będą zarzuty. - Wszystko będzie zależało do opinii biegłego lekarza, który będzie się wypowiadał na temat ewentualnych obrażeń ciała i uszczerbku na zdrowiu, jakich te osoby mogły doznać w wyniku tego zdarzenia - powiedział nam prokurator Andrzej Dubiel, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu.